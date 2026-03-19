Thibaut Courtois, lesionado: ¿corre riesgo el portero del Real Madrid de perderse el Mundial 2026?

Por César López, CNN en Español

Poco menos de tres meses faltan para que ruede la pelota en el Mundial de 2026 y una lesión en este punto de la temporada puede resultar catastrófica para cualquier jugador que aspire a representar a su selección en la cita de Canadá, Estados Unidos y México.

Ya varias figuras, como Rodrygo, del Real Madrid, han tenido que decir adiós al Mundial por lesiones severas, mientras otras entran en la duda de los técnicos por el poco tiempo que tendrán para recuperarse.

La última alarma la disparó Thibaut Courtois, a quien el Real Madrid le ha puesto en su ya extensa y molesta lista de lesionados en esta campaña.

El impacto inmediato de la ausencia del portero belga lo ha sufrido el equipo blanco, que se encuentra clasificado a los cuartos de final de la Champions League y pelea palmo a palmo por LaLiga con el Barcelona, aunque la selección también aparece en el horizonte con gran motivo de preocupación.

El parte médico del Madrid arrojó una “lesión en el recto anterior del cuádriceps de la pierna derecha del portero”, que lo tendrá seis semanas afuera de las canchas.

La matemática es simple: quedan 12 semanas para el Mundial y Courtois estará a medio camino, puesto que no volvería hasta finales de abril.

Un mes y medio sin jugar podría poner en riesgo su participación y convocatoria mundialista, ya que se perderá la fecha de marzo ante Estados Unidos y México.

Antes de los compromisos con la selección, la primera ausencia de consideración será la del derbi del domingo ante el Atlético de Madrid y también los cuartos de final de la Liga de Campeones frente al Bayern Munich.

Estaría ausente en un total de siete partidos y tendrá otros cinco con el equipo blanco para ponerse en forma de cara al Mundial. Uno de ellos será “El Clásico” frente al Barcelona el 10 de mayo.

Real Madrid vs. Atlético Madrid. 22 de marzo. LaLiga

22 de marzo. LaLiga Estados Unidos vs. Bélgica. 28 de marzo. Amistoso internacional.

28 de marzo. Amistoso internacional. México vs. Bélgica. 31 de marzo. Amistoso internacional.

31 de marzo. Amistoso internacional. Mallorca vs. Real Madrid. 4 de abril. LaLiga

4 de abril. LaLiga Real Madrid vs. Bayern M. 7 de abril. Liga de Campeones.

7 de abril. Liga de Campeones. Real Madrid vs. Alavés. 22 de abril. LaLiga.

22 de abril. LaLiga. Real Betis vs. Real Madrid. 26 de abril. LaLiga.

Si el Madrid elimina al Bayern, las semifinales se jugarían ida y vuelta entre el 28/29 de abril y el 5/6 de mayo, justo las semanas tentativas para el regreso del portero.

Solo el tiempo y el cuerpo de Courtois tendrá la respuesta a la incógnita de si podremos ver a uno de los mejores porteros de la última década disputar lo que también puede ser su último Mundial.

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