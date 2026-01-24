¿Quién era Alex Pretti, el hombre que murió baleado por un agente de la Patrulla Fronteriza en Minneapolis?

Por Jeff Winter y Rob Kuznia, CNN

Alex Pretti, el hombre de 37 años que murió baleado por agentes federales de inmigración este sábado, trabajaba como enfermero atendiendo a veteranos enfermos, de acuerdo con familiares, amigos y colegas, quienes dijeron que esto reflejaba su profundo deseo de ayudar a los demás.

Pretti trabajó como enfermero en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en el Centro Médico de Veteranos (VA) de Minneapolis durante unos cinco años, según un compañero de trabajo que pidió permanecer en el anonimato.

“Alex era un alma bondadosa que se preocupaba profundamente por su familia y amigos y también por los veteranos estadounidenses a quienes atendía como enfermero de UCI en el hospital de veteranos de Minneapolis. Alex quería marcar la diferencia en este mundo”, dijeron sus padres, Michael y Susan Pretti, en un comunicado. “Lamentablemente, no estará con nosotros para ver el impacto que tuvo”.

El Dr. Dimitri Drekonja, jefe de la Sección de Enfermedades Infecciosas en el VA de Minneapolis, escribió en Bluesky que era “una buena persona, amable, que vivía para ayudar”. Drekonja dijo que Pretti apoyaba a los veteranos gravemente enfermos en el hospital. Su compañero de trabajo dijo que Pretti investigaba cómo evitar que los veteranos murieran de cáncer de colon.

Pretti recibió un disparo mortal mientras agentes de inmigración lo sujetaban en el suelo en Minneapolis; el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) dijo que los funcionarios le quitaron una pistola a Pretti en la escena y dispararon en defensa propia. Un análisis de CNN de un video muestra que un agente federal retiró el arma justo antes del disparo. “Los funcionarios intentaron desarmar al sospechoso, pero el sospechoso armado resistió violentamente”, dijo la agencia en un comunicado.

La policía de Minneapolis ha dicho que Pretti era un propietario legal de armas con permiso, y los registros judiciales muestran que no tenía cargos en el estado, solo infracciones de tránsito y estacionamiento.

Sus padres, en su declaración, refutaron las afirmaciones del DHS de que representaba una amenaza para los agentes cuando fue baleado. Dijeron que buscaba proteger a una mujer que estaba cerca de los agentes en ese momento.

“Las mentiras enfermizas que el Gobierno ha dicho sobre nuestro hijo son reprobables y asquerosas”, dijeron los padres, agregando que “era un buen hombre”.

Pretti comenzó a participar en protestas contra la aplicación de leyes migratorias en Minneapolis después de que un agente de ICE matara a tiros a Renee Good a principios de este mes, dijeron familiares a Associated Press.

“Se preocupaba profundamente por la gente y estaba muy molesto por lo que estaba sucediendo en Minneapolis y en todo Estados Unidos con ICE, al igual que millones de personas”, dijo Michael Pretti, padre de Alex.

Pretti se graduó del bachillerato en Green Bay, Wisconsin, en 2006, según Spectrum News, afiliada de CNN. Pretti se costeó sus estudios de enfermería trabajando en el hospital de veteranos y se unió a su personal después de graduarse, de acuerdo con un compañero de trabajo.

Su vecina, Jeannie Wiener, dijo que se sorprendió al enterarse de que Pretti murió baleado este sábado. Comentó que a menudo charlaba con él cuando paseaba a su perro y estimó que vivía en el barrio desde hacía cinco años.

Wiener, quien forma parte del comité de crimen y seguridad de la Asociación de Vecinos de Lyndale, dijo que no creía que Pretti fuera una amenaza para nadie, describiéndolo como “muy agradable y cordial”.

El padre de Pretti dijo a AP que habían hablado sobre cómo debía tener cuidado al protestar contra ICE.

“Tuvimos esta conversación con él hace unas dos semanas, le dijimos que protestara, pero que no se involucrara en confrontaciones ni hiciera nada imprudente”, dijo Michael Pretti a la AP. “Y él dijo que lo sabía. Lo tenía claro”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Con información de Curt Devine, de CNN.