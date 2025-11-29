Trump está interfiriendo en la elección presidencial de Honduras, dice Rixi Moncada, candidata del partido gobernante

Por Max Saltman y Alessandra Freitas, CNN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está intentando interferir en la elección presidencial de Honduras, afirmó este sábado la candidata del partido gobernante.

Rixi Moncada, la candidata a la Presidencia por el Partido Libertad y Refundación (LIBRE) de izquierda, dijo a periodistas que Trump había realizado “dos acciones concretas” para intervenir en las elecciones del domingo.

“No hay duda de que hay dos acciones concretas, tres días antes de las elecciones, que son totalmente intervencionistas”, dijo Moncada. “No nos sorprende”.

Moncada no especificó cuáles fueron las acciones, pero Trump ha hecho dos declaraciones en redes sociales instando a los hondureños a votar por Nasry Asfura, el candidato a la Presidencia del Partido Nacional.

Trump afirmó que Estados Unidos no “invertiría dinero” en Honduras si Moncada o Salvador Nasralla ganaban las elecciones.

El viernes, Trump acompañó su respaldo con el anuncio de que Estados Unidos indultaría a Juan Orlando Hernández, expresidente del Partido Nacional condenado por un tribunal de EE.UU. a 45 años de prisión por narcotráfico.

Moncada denunció el indulto este sábado, calificando a Hernández de “narco”, así como el “mayor narcotraficante en la historia de Honduras”, y lo acusó de “infectar y envenenar a la sociedad estadounidense” con cocaína enviada desde Honduras a Estados Unidos.

CNN contactó al abogado de Hernández para obtener comentarios.

Moncada también comparó el respaldo y el indulto de Trump con las “Guerras del Plátano” en Honduras a principios del siglo XX, cuando Estados Unidos invadió y ocupó repetidamente países en Centroamérica y el Caribe para proteger los intereses agrícolas estadounidenses. Incluso el escritor O. Henry acuñó el término “república bananera” para describir a Honduras durante ese período.

“Siempre hemos estado asediados por comportamientos y acciones intervencionistas, que se remontan a la época colonial y luego con las grandes intervenciones de la era bananera”, dijo Moncada.

CNN contactó a la Casa Blanca para obtener comentarios.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.