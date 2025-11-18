Desarticulan una célula del Cartel de Jalisco Nueva Generación en España, informan autoridades

Por Pau Mosquera, CNN en Español

Una operación conjunta de la Policía Nacional de España, con la Administración de Control de Drogas Eestadounidense (DEA, por sus siglas en inglés) y las autoridades policiales de Países Bajos permitió desmantelar la “oficina” del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) —la organización criminal más poderosa de México— en España, informó la Policía.

En total, el cuerpo de seguridad español detuvo a 20 personas vinculadas a esta organización en dos intervenciones realizadas en octubre en las ciudades de Madrid, Ávila, Bilbao, Valencia y Toledo, detalló a CNN un agente de la Policía Nacional con conocimiento de la operación. Quince de estos detenidos —de los cuáles dos son objetivos prioritarios de la DEA— ingresaron ya en prisión provisional.

Los detenidos, entre los que se cuentan personas de nacionalidad colombiana, mexicana, española e italiana, se dedicaban a la introducción de grandes cargamentos de cocaína y metanfetamina que llegaban a Europa desde Sudamérica y que hacían su arribo a puertos de Portugal y Países Bajos, según informaró la Policía a CNN.

Posteriormente, los estupefacientes llegaban a España escondidos en maquinaria industrial de gran tonelaje, algo que, según las fuentes, el cartel lograba valiéndose de la estructura logística de un empresario de Ávila, y los almacenaban en fincas ubicadas en la sierra de Madrid y en Ávila.

Este empresario daba soporte a la organización criminal a través de varias sociedades mercantiles de su propiedad, según la Policía, lo que a la vez le servía para blanquear las ganancias económicas obtenidas.

La distribución a nivel nacional se coordinaba desde una instalación en La Adrada (Ávila), de donde partían hacia Valencia y Bilbao usando los compartimentos ocultos de algunos vehículos. Para su distribución a nivel internacional, el cartel contaba con otra finca en Talavera de la Reina (Toledo) en la que recibían la maquinaria industrial que escondía los estupefacientes y que luego era redirigida hacia Italia, detalla el informe policial.

Esta operación, que inició en febrero de este año, alcanzó un punto clave antes del inicio del verano boreal cuando agentes de la Policía Nacional detectaron en Valencia un cargamento de 30 kg de estupefacientes que iba a ser distribuído. Ese hallazgo permitió al cuerpo de seguridad establecer la conexión con el CJNG.

No obstante, las detenciones solo tuvieron lugar una vez que la organización recibió más cargamento y que regresaron parte de los enviados del cartel, los cuáles viajaban habitualmente a España por periodos cortos (de unos tres meses) y que eran reemplazados posteriormente por otros, informó a CNN la Policía Nacional.

En total, en esta operación, dirigida por el Juzgado Central de Instrucción Número 2 de la Audiencia Nacional y por la Fiscalía Especial Antidroga, la Policía Nacional incautó 1.870 kilos de cocaína, 375 kilos de anfetamina, 275.000 euros en efectivo, criptomonedas por valor de 15.000 USDT, 3 armas cortas de fuego, 15 vehículos y 14 kilos de plata.

