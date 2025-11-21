Entra en vigor nueva regulación para los conductores en Colorado

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)-- Hay una nueva regulación que afectara a todos los conductores del estado. Comenzando en el inverno La patrulla estatal y el departamento de transportación menciona que ellos estarán multando a todos aquellos que no tengan las llantas apropiadas para sus vehículos durante el inverno.

Agregando que si usted tiene un vehículo de " all wheel drive", o "neumáticos de tracción total, o "four wheel drive", neumáticos de tracción a las cuatro llantas necesita llantas de inverno. El cual enseña el logotipo de una montaña en las llantas o de nieve.

Llantas de lodo y de nieve también son aceptables, pero lo que si es necesario es que tengan por lo menos 3 pulgadas de suela en las llantas. Y sí están en un vehículo de "Two wheel drive", neumáticos de tracción de dos llantas" entonces necesitan por lo menos cadenas para la tracción de la nieve. Si son vistos sin estas llantas la multa sera de 60 dólares.