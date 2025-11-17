Hombre setenciado a vida tras las rejas por asesinato el día de Navidad del año pasado
PUEBLO, Colo. (KTLO) - Un hombre pasará el resto de su vida tras las rejas por el asesinato de un amigo el día de Navidad del año pasado.
