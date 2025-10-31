Fiscal del distrito 4 justifico a los uniformados que balearon a un hombre durante una llamada de violencia domestica

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)--Empezamos con una actualización sobre la investigación del caso que tiene que ver el fiscal del distrito 4. Ya que hoy ellos justificaron el uso de la fuerza mortal por uno de sus uniformados el cual dejo a un hombre muerte en febrero.

Los investigadores mencionan que los policías fueron llamados a una casa en la avenida Illinois por una llamada de violencia domestica cuando llegaron ahi la mujer le menciono a los policías que su hijo de 45 años estaba dentro de la vivienda y que estaba armado.

El amenazo a los uniformados y el padre de él estaba adentro de la vivienda. Después el agresor abrió la puerta y saludo a los policías con una rifle en la mano los oficiales le pidieron que bajara el arma y cuando no lo hizo y la apunto hacia ellos y con el temor de que él lastimara a los policías y a su padre dentro de la casa. Ellos dispararon y le presentaron primeros auxilios, pero el hombre murió. El fiscal del distrito menciono que esto fue uso de fuerza apropiada por lo tanto los uniformados no tendrán cargos.