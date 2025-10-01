Trabajos afectados durante el cierre del gobierno federal

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)--Con el cierre de gobierno la pregunta que esta en la mente de todos es cuánto va a durar y como es que esto va a impactar a la Region de Pikes Peak ?

Bueno, al momento tenemos entendido que los miembros del servicio aun deben de ir al trabajo. Mientras que los agentes de TSA en el aeropuerto de Colorado Springs no hay clara información sobre cuántos o empleados serán afectados por este paro de gobierno. Pero todos los trabajadores esenciales continuaran asistiendo a sus trabajos.



Por lo tanto, si usted va a viajar en un avión hoy es recomendable llegar con tiempo extra por cualquier atraso y para aquellos estudiantes que asistan al colegio Pikes Peak State College. Los administradores aun piden que esos estudiantes militares sigan asistiendo a sus clases. Ya que el colegio tiene alrededor de 25,000 dólares guardados para cualquier estudiantes que reciba una beca por las fuerzas armadas.