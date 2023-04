Tapón del Darién: en una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo, un cartel gana millones con el sueño americano

La estación administrada por el gobierno no está diseñada para tantas personas. Se supone que el procesamiento tomará unas horas antes de que sean trasladados a los campamentos mientras esperan el pasaje hacia Costa Rica, el vecino del norte de Panamá. Pero muchos están atrapados aquí con el retraso. Los refrescos cuestan US$ 2. Algunos compran apresuradamente zapatos nuevos o chancletas por US$ 5.

Carolina está aquí, tratando de abordar. La fatiga eclipsa su alivio. “Nadie sabe pero esta selva es un infierno; esto es lo peor. En un punto en las montañas, mi hijo estaba detrás de mí y me decía: “Mamá, si mueres, moriré contigo”. Ella dice que le dijo a su hijo que se relajara. “Me temblaban las piernas y me agarraba a las raíces de los árboles. Hubo un momento en que el río era demasiado profundo para mí. Vi a mi hijo cargar a un niño en sus hombros y me dijo: ‘Mamá, te voy a ayudar’. No te preocupes, estoy bien’”.

Y cuando finalmente llegan a los botes, su calvario no ha terminado, sino que se ha prolongado. Las líneas se curvan a lo largo de la orilla del río para cada canoa —embarcaciones de madera conocidas como “piraguas” repletas de inmigrantes que pagan US$ 20 por cabeza. Los barcos llegan constantemente, quizás seis a la vez, para atender el volumen de migrantes— cada uno de los cuales gana US$ 300 cuando está lleno.

“Cuando bajábamos por Cañas Blancas, salieron tres tipos encapuchados, con pistolas, cuchillos, machetes. Querían US$ 100 y los que no tenían se tenían que quedar. Nos golpearon a mí y a otro tipo, saltaron sobre él y lo patearon”, dijo, y agregó que el grupo tuvo que pedir prestado a otros caminantes para pagar los US$ 100. “Esa es la historia del Darién. Algunos corremos con suerte. Otros con la voluntad de Dios. Y los que no pasan, pues se quedan y así es la selva”.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.