Skip to Content
Video

Comienza el juicio de una anciana por presuntamente apuñalar a su marido

By
Published 3:00 PM

PUEBLO, Colo. (KTLO)-- El juicio ha comenzado en el caso de apuñalamiento fatal de un residente dentro de la facilidad de residencia para personas de tercera edad.

Recordemos que según documentos del arresto, la policía de Pueblo respondió a reportes de un apuñalamiento en la facilidad 'Bonaventure'. Kathy Lawton fue encontrada en la sala de espera gritando sobre la muerte de su esposo, Larry Lawton. Cuando empleados le preguntaron que ocurrio, ella culpo la vejez de su esposo.

Pero cuando uniformados llegaron, kathy dijo que larry se cayó y no se pudo levantar. Sin embargo, detectives dicen que encontraron a Larry con varias lesiones y encontraron una navaja con sangre cerca de él. Ademas reportaron que Kathy tenia sangre en su cara, manos y en sus pantalones.

Kathy enfrenta un cargo de asesinato en el segundo grado y se declaro no culpable en julio.

Article Topic Follows: Video
#ablock-reg

Jump to comments ↓

Author Profile Photo

Andrea Herrera

Andrea is an MMJ and Anchor for Telemundo Surco and KRDO NewsChannel 13. Learn more about her here.

Related Articles

BE PART OF THE CONVERSATION

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.