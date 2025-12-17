Comienza el juicio de una anciana por presuntamente apuñalar a su marido

PUEBLO, Colo. (KTLO)-- El juicio ha comenzado en el caso de apuñalamiento fatal de un residente dentro de la facilidad de residencia para personas de tercera edad.



Recordemos que según documentos del arresto, la policía de Pueblo respondió a reportes de un apuñalamiento en la facilidad 'Bonaventure'. Kathy Lawton fue encontrada en la sala de espera gritando sobre la muerte de su esposo, Larry Lawton. Cuando empleados le preguntaron que ocurrio, ella culpo la vejez de su esposo.



Pero cuando uniformados llegaron, kathy dijo que larry se cayó y no se pudo levantar. Sin embargo, detectives dicen que encontraron a Larry con varias lesiones y encontraron una navaja con sangre cerca de él. Ademas reportaron que Kathy tenia sangre en su cara, manos y en sus pantalones.



Kathy enfrenta un cargo de asesinato en el segundo grado y se declaro no culpable en julio.

