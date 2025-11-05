Alcaldesa Heather Graham continua su liderazgo en la ciudad de Pueblo

PUEBLO, Colo. (KTLO)--Una de las carreras más grandes en las elecciones el martes tuvo que ver con la comunidad de Pueblo. La pregunta 2C hablaba sobre la alcaldesa de la ciudad Heather Graham y el Consejo Municipal. La pregunta era sobre si los residentes de Pueblo quieran continuar con el liderazgo de Graham o si preferían regresar al antiguo sistema. Donde las decisiones fueran hechas por el Consejo Municipal. Solo hace 6 años, la ciudad eligió su primer alcalde desde 1911.



Pero el martes, los votantes decidieron continuan con la alcaldesa. Ya que no quería regresar a un gobierno que fuera gobernado por el gerente de la ciudad. Sin embargo, algunos de los votos aun sigue bajo revision la alcaldesa heather graham dijo en un comunicado que estas elecciones son sobre la protección de financias para los residentes asegurando que el Consejo Municipal siga siendo responsable ante el pueblo. Sin embargo, los resultados de las elecciones no sera oficiales hasta semanas despues.