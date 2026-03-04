Skip to Content
Video

Impactos a las aerolíneas continúan por el conflicto con Irán

By
Updated
today at 3:10 PM
Published 3:08 PM

NACIONAL, (KTLO)-- Los impactos a las aerolíneas continúan esto viene tras el conflicto con Irán.

Los agentes nos comentan que ahora hay más estrés para todos aquellos que están paleando sus viajes para el verano. Pero la menor manera para prevenir que usted sea afectado es comprar esos vuelos con anticipación. Los agentes también recomiendan que las personas vean las actualizaciones del departamento de seguridad los EE.UU. antes de que se suban a un vuelo para asegurarse que hacia donde vayan este seguro y que no haya una alerta por crimen en el país. 

Article Topic Follows: Video

Jump to comments ↓

Author Profile Photo

Andrea Herrera

Andrea is an MMJ and Anchor for Telemundo Surco and KRDO NewsChannel 13. Learn more about her here.

BE PART OF THE CONVERSATION

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.