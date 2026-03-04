Impactos a las aerolíneas continúan por el conflicto con Irán

NACIONAL, (KTLO)-- Los impactos a las aerolíneas continúan esto viene tras el conflicto con Irán.

Los agentes nos comentan que ahora hay más estrés para todos aquellos que están paleando sus viajes para el verano. Pero la menor manera para prevenir que usted sea afectado es comprar esos vuelos con anticipación. Los agentes también recomiendan que las personas vean las actualizaciones del departamento de seguridad los EE.UU. antes de que se suban a un vuelo para asegurarse que hacia donde vayan este seguro y que no haya una alerta por crimen en el país.