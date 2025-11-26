Nuevo presupuesto para Colorado Springs

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)--El consejo municipal de Colorado Springs aprobó el nuevo presupuesto para el próximo año. El presupuesto que anteriormente tenia una escasez de casi 31 millón de dólares. Ahora tiene un plan para mejorarlo el consejo municipal aprobó el nuevo presupuesto que tiene como objetivo ahorrar dinero.

Según un comunicado la ciudad esta ahorrando y tiene estimado que 3.9 millón de dólares serán recolectado por las ventas de la marihuana del 2025 al 2026. Adicionalmente 200,000 dólares serán dedicados para expandir los servicios de la salud mental y el comportamiento al igual que los servicios para aquellos indigentes.