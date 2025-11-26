Skip to Content
Video

Nuevo presupuesto para Colorado Springs

By
today at 12:26 PM
Published 11:50 AM

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)--El consejo municipal de Colorado Springs aprobó el nuevo presupuesto para el próximo año. El presupuesto que anteriormente tenia una escasez de casi 31 millón de dólares. Ahora tiene un plan para mejorarlo el consejo municipal aprobó el nuevo presupuesto que tiene como objetivo ahorrar dinero.

Según un comunicado la ciudad esta ahorrando y tiene estimado que 3.9 millón de dólares serán recolectado por las ventas de la marihuana del 2025 al 2026. Adicionalmente 200,000 dólares serán dedicados para expandir los servicios de la salud mental y el comportamiento al igual que los servicios para aquellos indigentes. 

Article Topic Follows: Video
#ablock-reg

Jump to comments ↓

Author Profile Photo

Andrea Herrera

Andrea is an MMJ and Anchor for Telemundo Surco and KRDO NewsChannel 13. Learn more about her here.

Related Articles

BE PART OF THE CONVERSATION

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.