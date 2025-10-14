Día de Charlie Kirk: Miembros del consejo municipal votan en controversial tema

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)--Hoy parte de la junta municipal se trato sobre cómo los miembros del consejo votaron para reconocer el día 14 de octubre como el día designado para recordar a "Charlie Kirk", Esa decisión no fue algo fácil con 5 en favor y 4 en contra. Sin embargo, la conversación hoy fue controversial ya que al principio de la junta municipal los miembros del consejo habían decidido no permitir comentarios del público sobre este tema.

Sin embargo, Nancy Henjum con el distrito 5 de Colorado Springs menciono lo irónico que era no poder comentar en tema de la libertad de expresión argumentando que iba contra la primera enmienda y ella no era la única que se sintió así, Dave Donelson estuvo de acuerdo con su expresión. Mencionando que ellos han recibido alrededor de 200 correos electrónicos sobre este tema y muchos en contra.

Por lo tanto en medio de la junta esa decision de zero comentarios cambio. Aunque el consejo municipal decidió declarar el 14 de octubre como el día para recordar a Charlie Kirk.Personas aún pueden solicitar un puesto para comentar en persona o mandar un correo para hablar sobre el tema.