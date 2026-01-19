Segunda víctima identificada tras explosión en el Condado Pueblo

CONDADO PUEBLO, Colo. (KTLO)-- Este lunes 19 de enero Telemundo Sur Colorado aprendiendo más sobre la explosion que ocurrió en el Condado Pueblo la semana pasada.

El médico forense identifico a la segunda víctima de la explosión. El nombre de la mujer, Tammy Lee Brown, de 66 años. Ella es la segunda persona identificado por

el incendio. La primera víctima quien murió era Daniel Conner la explosión quemo varias millas. La causa de muerte de ambas personas aun no han sido realizada, tampoco la causa del la explosión.