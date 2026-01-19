Skip to Content
Telemundo Video

Segunda víctima identificada tras explosión en el Condado Pueblo

By
Published 3:09 PM

CONDADO PUEBLO, Colo. (KTLO)-- Este lunes 19 de enero Telemundo Sur Colorado aprendiendo más sobre la explosion que ocurrió en el Condado Pueblo la semana pasada.

El médico forense identifico a la segunda víctima de la explosión.  El nombre de la mujer, Tammy Lee Brown, de 66 años. Ella es la segunda persona identificado por

el incendio. La primera víctima quien murió era Daniel Conner la explosión quemo varias millas. La causa de muerte de ambas personas aun no han sido realizada, tampoco la causa del la explosión.

Article Topic Follows: Telemundo Video

Jump to comments ↓

Author Profile Photo

Andrea Herrera

Andrea is an MMJ and Anchor for Telemundo Surco and KRDO NewsChannel 13. Learn more about her here.

BE PART OF THE CONVERSATION

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.