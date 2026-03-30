3 gráficos muestran cómo la guerra en Irán está sacudiendo los mercados

Por John Towfighi, CNN

La guerra en Irán ha sacudido los mercados financieros, impulsando los precios del petróleo y provocando caídas en las acciones y los bonos.

Las oscilaciones del mercado pueden ser vertiginosas. Aquí un vistazo a cómo el conflicto en Medio Oriente ha impactado a los mercados este mes:

Los precios del petróleo han subido desde que comenzó la guerra.

El petróleo ha aumentado debido al cierre efectivo del Estrecho de Ormuz, las interrupciones en instalaciones petroleras en Medio Oriente y la incertidumbre sobre la duración del conflicto.

El crudo Brent, referencia global, subió 4,22 % el viernes para cerrar en US$ 112,57, su nivel más alto desde 2022. Antes de que Estados Unidos e Israel atacaran Irán el 28 de febrero, el Brent cotizaba alrededor de US$73 por barril.

El Dow, el S&P 500 y el Nasdaq se encaminan a su peor mes en un año.

El Dow alcanzó un máximo histórico el 10 de febrero. Desde entonces, el índice de grandes empresas ha caído 10 %, entrando en territorio de corrección. El Nasdaq también está en corrección.

El S&P 500 ha bajado 7,84 % desde su punto máximo a finales de enero.

El aumento en los precios de la energía ha llevado a los bancos centrales a moderar las expectativas de recortes en las tasas de interés y, en algunos casos, a subirlas.

“El conflicto ha influido significativamente en el panorama del mercado, creando un entorno altamente dinámico e impredecible”, dijo Ed Egilinsky, director gerente en Direxion.

“Los inversionistas deberían prepararse para una volatilidad continua en los mercados de renta variable, ya que los precios pueden moverse en cualquier dirección hasta que haya una orientación más clara”, añadió Egilinsky.

Los bonos del Tesoro de EE.UU. han caído este mes, impulsando al alza sus rendimientos.

El rendimiento a 10 años, que influye en los costos de financiamiento en toda la economía, alcanzó 4,48 % el viernes, su nivel más alto desde julio, antes de moderarse y cerrar en 4,43 %.

Los rendimientos han subido a medida que los inversionistas venden bonos y ajustan sus expectativas ante una posible inflación y la decisión de la Reserva Federal de mantener estables las tasas de interés. Esto contrasta con el inicio del año, cuando los mercados anticipaban dos recortes de tasas por parte de la Fed.

“Eso es lo que está generando temor entre los inversionistas de bonos”, dijo Robert Tipp, responsable global de bonos en PGIM Fixed Income.

“Estamos viendo que los mercados comienzan a cuestionar si no solo no habrá recortes, sino que incluso podría haber aumentos”, señaló Tipp.

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