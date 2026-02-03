Hijo de princesa heredera de Noruega es juzgado por violación, mientras la familia real está en la mira por el caso Epstein

Por Billy Stockwell, CNN

La familia real de Noruega está bajo un intenso escrutinio público esta semana, ya que el juicio por violación del hijastro del príncipe heredero comienza días después de que una serie de archivos de Epstein recientemente publicados parezcan vincular a la princesa heredera con el difunto delincuente sexual.

Marius Borg Høiby, de 29 años, compareció este martes ante el Tribunal de Distrito de Oslo para el inicio de un juicio que se espera que dure siete semanas, en lo que los expertos dicen que es un momento sin precedentes para una familia real conocida por su proyección de estabilidad.

Se le imputan 38 cargos, entre ellos violación y abuso reiterado de su expareja. La presunta violencia incluye golpear repetidamente a su novia en la cara, estrangularla, amenazarla y destruir sus pertenencias, según los documentos de la acusación vistos por CNN.

Los cargos también incluyen seis cargos de filmación o fotografía sexual no consentida, así como delitos relacionados con drogas y conducción, según los documentos. De ser declarado culpable, Høiby podría enfrentarse a más de 10 años de prisión, según la emisora ​​pública noruega NRK.

En la sala del tribunal, Høiby se declaró inocente de cuatro cargos de violación, según informó NRK, añadiendo que el hijo de la princesa heredera hablaba en voz baja y vestía un suéter marrón, pantalones beige y gafas. También negó haber filmado a mujeres sin su conocimiento y haberlas maltratado en relaciones íntimas.

Høiby, el hijastro del príncipe heredero de Noruega, Haakon, está fuera de la línea de sucesión real de Noruega porque nació antes de que su madre, Mette-Marit, se casara con Haakon y se convirtiera en princesa, en 2001.

El abogado defensor Petar Sekulic declaró a finales del año pasado, en respuesta a la acusación, que Høiby “niega todos los cargos de abuso sexual, así como la mayoría de los cargos relacionados con la violencia”. Høiby “presentará un relato detallado de su versión de los hechos ante el tribunal”, añadió Sekulic.

El martes, Høiby admitió su culpabilidad por daños corporales y admitió parcialmente su culpabilidad por el cargo de daños corporales graves, así como por otros delitos relacionados con drogas y conducción, dijo NRK.

Høiby testificará este miércoles. CNN se ha puesto en contacto con su abogado para obtener más comentarios.

El juicio sigue a la última publicación el viernes de más archivos de Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que incluyen decenas de correos electrónicos entre Epstein y la princesa heredera Mette-Marit.

Antes de su juicio, Høiby fue arrestado el domingo por la noche por otros cargos, entre ellos amenazas con un cuchillo y violación de una orden de alejamiento, según informó el lunes el fiscal policial Andreas Kruszewski. CNN se ha puesto en contacto con los abogados de Høiby para solicitarles comentarios sobre los cargos más recientes.

Aunque conmocionados por las acusaciones, los noruegos seguirán el juicio principalmente por preocupación por la familia en general, que generalmente goza de gran popularidad y está liderada por la popular figura paterna del rey Harald, según expertos reales. Harald ha sido rey de Noruega desde 1991 y es el monarca de mayor edad de Europa.

“La mayoría de la gente entiende que [Høiby] no es un miembro de la realeza en activo y que el caso es un asunto personal y legal, no institucional”, dijo Tove Taalesen, corresponsal real del medio de comunicación Nettavisen, a CNN antes del juicio.

En una votación largamente planificada, el Parlamento de Noruega votó ampliamente a favor de mantener la monarquía del país, demostrando apoyo al clan real a pesar de la actual tormenta mediática.

Taalesen, quien trabajó durante más de una década en el palacio real del país, dijo que el manejo del caso por parte del príncipe heredero ha sido interpretado en Noruega “como deliberado y estratégico”.

Al expresar su cariño por Marius y al mismo tiempo distanciarse del proceso legal y de la opinión pública, ha establecido límites claros. Esto probablemente ha ayudado a limitar un mayor daño a su reputación, afirmó.

Una de esas limitaciones: ni Haakon ni la princesa heredera tienen intención de estar presentes en la sala del tribunal, según la casa real, una clara señal de los esfuerzos de la familia por distanciarse públicamente del caso.

La semana pasada, Haakon emitió una inusual declaración afirmando que Høiby “no es miembro de la Casa Real de Noruega y, por lo tanto, es autónomo”.

“Nos preocupamos por él y es un miembro importante de nuestra familia. Es ciudadano de Noruega y, como tal, tiene las mismas responsabilidades que todos los demás, así como los mismos derechos”, dijo Haakon.

La familia continuará con sus funciones oficiales de manera normal y no hará comentarios sobre los procedimientos judiciales mientras el juicio continúa, agregó Haakon.

El escándalo comenzó en 2024 tras el arresto de Høiby bajo sospecha de violación de una mujer veinteañera, acusación que negó en aquel momento a través de su abogado. Días después, fue acusado de una segunda violación. Su abogado también negó la acusación.

Para colmo de males, el juicio se produce en un momento en el que aumenta el escrutinio sobre la asociación pasada de Mette-Marit con Epstein, por la que desde entonces ha expresado arrepentimiento y vergüenza.

Los correos electrónicos publicados el viernes por el Departamento de Justicia de Estados Unidos parecen indicar una relación amistosa entre la pareja años después de que Epstein se declarara culpable de solicitar tener relaciones sexuales con una menor.

En 2012, en correos electrónicos enviados desde “HKH Kronprinsessen” (que en noruego significa “su alteza real la princesa heredera”) a Epstein, Mette-Marit llama al difunto delincuente sexual “cariño” y “de buen corazón”.

En otro intercambio de correos electrónicos de 2012, ella llama a Epstein “muy encantador”, y agrega: “¿Es inapropiado que una madre sugiera dos mujeres desnudas llevando una tabla de surf para el fondo de pantalla de mi hijo de 15 años?”

En otra conversación de 2012, Epstein le dice a Mette-Marit que está buscando esposa, antes de añadir: “París me está resultando interesante, pero prefiero a las escandinavas”. En respuesta, Mette-Marit dice que París es “buena para el adulterio” y que “Escandinavia es mejor candidata a esposa”.

Mette-Marit aceptó que mostró “poco criterio” sobre su contacto con Epstein, pero dijo que él es “el único responsable de sus acciones”.

“Debo asumir la responsabilidad por no haber investigado los antecedentes de Epstein más a fondo y por no haberme dado cuenta antes de qué tipo de persona era. Lo lamento profundamente y es una responsabilidad que debo asumir”, declaró en un comunicado enviado a CNN.

“Demostré falta de criterio y lamento haber tenido cualquier contacto con Epstein. Es simplemente vergonzoso. Deseo expresar mi más profunda simpatía y solidaridad con las víctimas de los abusos cometidos por Jeffrey Epstein”.

En una sociedad que prioriza la honestidad y la transparencia de sus líderes, Taalesen afirmó que la respuesta de Palacio a la creciente atención pública será crucial. Cree que las revelaciones relacionadas con Epstein han desviado la atención de la supuesta “mala conducta individual” en el caso de Høiby hacia una crítica más amplia de la credibilidad de la institución.

“El equilibrio entre apertura y moderación determinará si esto se convierte en un punto de inflexión duradero o en una crisis contenida”, dijo.

Con información de Li-Lian Ahlskog Hou, James Frater, Oliver Sherwood, Henrik Pettersson y Stephanie Halasz, de CNN.