Premios Grammy 2026: lista de ganadores de las principales categorías
Por Dan Heching, CNN
Es la noche más importante de la música y estamos esperando para ver quién se llevará a casa esos gramófonos dorados.
Al comenzar la noche, Kendrick Lamar lidera con nueve nominaciones, incluyendo álbum del año por su “GNX”.
Lady Gaga, Bad Bunny y Sabrina Carpenter le siguen de cerca con nominaciones para álbum, grabación y canción del año.
Bad Bunny hizo historia al convertirse en el primer artista de habla hispana en obtener simultáneamente nominaciones en las codiciadas categorías de mejor álbum, grabación y canción en el mismo año con “Debí Tirar Más Fotos”.
Los Grammy, presentados una vez más por Trevor Noah, contarán con presentaciones de Gaga y Carpenter, así como de Justin Bieber y los ocho nominados a mejor artista nuevo: Addison Rae, Alex Warren, KATSEYE, Leon Thomas, Lola Young, Olivia Dean, SOMBR y The Marías.
A continuación, una lista de los nominados, con los ganadores indicados en negrita a medida que se anuncian durante la transmisión:
- “DeBÍ TiRAR MáS FOToS,” Bad Bunny
- “SWAG,” Justin Bieber
- “Man’s Best Friend,” Sabrina Carpenter
- “Let God Sort Em Out,” Clipse, Pusha T and Malice
- “Mayhem,” Lady Gaga
- “GNX,” Kendrick Lamar
- “MUTT,” Leon Thomas
- “CHROMAKOPIA,” Tyler, the Creator
- “Abracadabra,” Lady Gaga
- “Anxiety,” Doechii
- “DtMF,” Bad Bunny
- “Golden,” KPop Demon Hunters
- “luther,” Kendrick Lamar w/ SZA
- “Manchild,” Sabrina Carpenter
- “WILDFLOWER,” Billie Eilish
- “DtMF,” Bad Bunny
- “Manchild,” Sabrina Carpenter
- “Anxiety,” Doechii
- “WILDFLOWER,” Billie Eilish
- “Abracadabra,” Lady Gaga
- “luther,” Kendrick Lamar w/ SZA
- “The Subway,” Chappell Roan
- “APT.” Rosé and Bruno Mars
- Olivia Dean
- Katseye
- The Marias
- Addison Rae
- sombr
- Leon Thomas
- Alex Warren
- Lola Young
- “Daises,” Justin Bieber
- “Manchild,” Sabrina Carpenter
- “Disease,” Lady Gaga
- “The Subway,” Chappell Roan
- “Messy,” Lola Young
- “Defying Gravity,” Cynthia Erivo and Ariana Grande
- “Golden,” HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI
- “Gabriela,” Katseye
- “APT.” Rosé and Bruno Mars
- “30 for 30,” SZA w/ Kendrick Lamar
- “Genes Rebeldes”, Aterciopelados
- “ASTROPICAL”, Bomba Estéreo, Rawayana
- “Papota”, CA7RIEL & Paco Amoroso – GANADOR
- “ALGORHYTHM”, Los Wizzards
- “Novela”, Fito Páez
- “Mala mía”, Fuerza Regida, Grupo Frontera
- “Y lo que viene”, Grupo Frontera
- “Sin rodeos”, Paola Jara
- “Palabra de to’s seca”, Carín León – GANADOR
- “Bobby Pulido & Friends Una Tuya Y Una Mía – Por La Puerta Grande – En Vivo”, Bobby Pulido
- “EoO”, Bad Bunny – GANADOR
- “Cantando en el Camino”, Ciro Hurtado
- “Jerusalema”, Angélique Kidjo
- “Inmigrante Y Que”, Yeisy Rojas
- “Shrini’s Dream – Live”, Shakti
- “Daybreak”, Anoushka Shankar con Alam Khan & Sarathy Korwar
- “Fotografías”, Rubén Blades, Roberto Delgado & Orquesta
- “Raíces”, Gloria Estefan – GANADORA
- “Clásicos 1.0”, Grupo Niche
- “Bingo”, Alain Pérez
- “Debut y Segunda Tanda, Vol. 2”, Gilberto Santa Rosa
- “Let God Sort Em Out,” Clipse, Pusha T and Malice
- “Glorious,” GloRilla
- “God Does Like Ugly,” JID
- “GNX,” Kendrick Lamar
- “Chromakopia,” Tyler, The Creator
- “Outside,” Cardi B
- “Chains & Whips,” Clipse, Pusha T & Malice f/ Kendrick Lamar & Pharrell Williams
- “Anxiety,” Doechii
- “tv off,” Kenrick Lamar f/Lefty Gunplay
- “Darling, I,” Tyler, the Creator f/ Teezo Touchdown
- “Dollar A Day,” Charley Crockett
- “American Romance,” Lukas Nelson
- “Oh What A Beautiful World,” Willie Nelson
- “Hard Headed Woman,” Margo Price
- “Ain’t In It For My Health,” Zach Top
- “Patterns,” Kelsea Ballerini
- “Snipe Hunter,” Tyler Childers
- “Evangeline Vs. The Machine,” Eric Church
- “Beautifully Broken,” Jelly Roll
- “Postcards From Texas,” Miranda Lambert
- “Nose on the Grindstone,” Tyler Childers
- “Good News,” Shaboozey
- “Bad As I Used to Be,” Chris Stapleton
- “I Never Lie,” Zach Top
- “Somewhere Over Laredo,” Lainey Wilson
- “private music,” Deftones
- “I Quit,” HAIM
- “From Zero,” Linkin Park
- “NEVER ENOUGH,” Turnstile
- “Idols,” YUNGBLUD
- “U Should Not Be Doing That,” Amyl and The Sniffers
- “The Emptiness Machine,” Linkin Park
- “NEVER ENOUGH,” Turnstile
- “Mirtazapine,” Hayley Williams
- “Changes (Live From Villa Park) Back To The Beginning,” YUNGBLUD f/ Nuno Bettencourt, Frank Bello, Adam Wakeman, II
- “BELOVED,” GIVĒON
- “Why Not More?” Coco Jones
- “The Crown,” Ledisi
- “Escape Room,” Teyana Taylor
- “MUTT,” Leon Thomas
- “YUKON,” Justin Bieber
- “It Depends,” Chris Brown f/ Bryson Tiller
- “Folded,” Kehlani
- “MUTT (Live From NPR’s Tiny Desk),” Leon Thomas
- “Heart Of A Woman,” Summer Walker
