Proceso electoral de Honduras finaliza al límite, con resultados para alcaldes y diputados, mientras persisten los reclamos

El proceso electoral de Honduras finalizó este martes, pocas horas antes de que concluyera el plazo legal, con los resultados para alcaldes y diputados, un mes después de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre, entre el júbilo de los militantes del conservador Partido Nacional, del presidente electo Nasry ‘Tito’ Asfura, que cuenta con el respaldo del presidente estadounidense, Donald Trump, y el rechazo opositor.

Según la declaración del Consejo Nacional Electoral (CNE), a seis horas para que finalizara el plazo para dar a conocer la declaración con los resultados que faltaban, el Partido Nacional alcanzó 49 diputados de los 128 que integran el Parlamento, seguido por el Partido Liberal con 41, el oficialista Libertad y Refundación (Libre, izquierda) con 35, el Innovación y Unidad Socialdemócrata dos y el Democracia Cristiana uno.

En las alcaldías, el Partido Nacional sumó 151, el Liberal 76, Libre 69, el Innovación y Unidad Socialdemócrata uno, más un independiente.

Las impugnaciones presentadas serán conocidas por el Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

El pasado día 24, el CNE declaró presidente electo a Nasry ‘Tito’ Asfura.

La declaración de hoy fue leída en una comparecencia virtual por las consejeras del CNE Ana Paola Hall (presidenta) y Cossette López, representantes de los partidos Liberal y Nacional, respectivamente, junto con el suplente Carlos Cardona, ante la ausencia del consejero Marlon Ochoa, de Libre, quien no reconoce los resultados.

“Pueblo hondureño, con este acto, el CNE da por concluido el proceso de elecciones generales 2025, reafirmando nuestro compromiso inquebrantable con la voluntad soberana de ustedes y con el cumplimiento estricto del marco constitucional y legal”, subrayó la consejera Hall.

En la declaración se hizo un “llamado a todos los sectores políticos, los actores sociales y a la ciudadanía en general, a preservar la paz, a respetar la institucionalidad hondureña y a canalizar cualquier inconformidad por las vías legales que ya se prevén en la ley”.

También se recordó cómo el proceso de conteo de votos estuvo plagado de obstáculos.

“La elección se realizó con pluralidad política, con paz y con alta participación ciudadana. Posteriormente, existieron desafíos que superan absolutamente todos los límites de adversidades, sabotajes, amenazas, coacciones, persecución de las autoridades electorales y una altísima e imperdonable violencia de género contra ambas consejeras (…). Sin embargo, de frente al pueblo, hoy podemos decir: Venció el pueblo, triunfó la democracia. Honduras, cumplimos”, concluyó diciendo la consejera Hall.

Antes de que el CNE hiciera la declaración, el consejero Marlon Ochoa indicó a periodistas que los resultados que emita el órgano electoral sin procesar la totalidad de las actas y resolver las impugnaciones “es nula y carece de toda validez legal” y denunció un nuevo intento de “usurpación de la voluntad popular” por parte del bipartidismo.

Tras la declaración final del CNE, el alcalde electo de la capital hondureña, Juan Diego Zelaya, del Partido Nacional, llamó a la unidad: “Es el momento de unirnos como familia capitalina, es el momento de sanar esas heridas, es el momento de unir y sanar para poder progresar y poder avanzar como familia capitalina”.

Alejado del tono reconciliador de su contrincante, el todavía alcalde de Tegucigalpa, Jorge Aldana, quien apostó por la reelección bajo la bandera de Libre, dijo que no reconocerá los resultados ni entregará la alcaldía hasta que se contabilicen las 435 actas que, según él, contienen “la prueba de nuestra victoria”.

“Mientras no se cuente la totalidad de las actas que representan más de 100.000 votos, nosotros no reconocemos ningún resultado y no le entregaremos la alcaldía a alguien que resulte electo en una elección espuria y fraudulenta”, subrayó Aldana.

La candidata presidencial de Libre, Rixi Moncada, que ocupó el tercer lugar en la carrera electoral, se mostró una vez más crítica con el proceso y dijo que se ha “consumado (…) el golpe electoral”, por lo que se une “al pueblo hondureño en esta etapa de lucha popular en defensa de la verdad y los valores democráticos”.

También el candidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla, que ocupó el segundo puesto con un estrecho margen frente Asfura, reiteró que no reconoce las elecciones y que el ganador en la fórmula presidencial fue él.

Sumándose a esta incertidumbre, el fiscal general del Estado, Johel Zelaya, anunció que emprenderá “acciones judiciales” para “esclarecer y exponer la verdad” sobre las elecciones generales.

“Una vez emitida la declaratoria oficial, informo que próximamente se realizarán acciones judiciales que permitan esclarecer y exponer la verdad sobre los hechos ocurridos durante el proceso electoral”, subrayó el fiscal general.

