Maduro promulga ley que crea nuevos comandos para la “defensa integral” en medio de las tensiones con EE.UU.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, promulgó este martes una ley que crea nuevos comandos que actúen en “defensa integral” del país sudamericano, que desde hace más de dos meses mantiene una escalada de tensiones con el Gobierno de Estados Unidos.

Maduro firmó la legislación apenas horas después de que fuera aprobada por la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista.

Durante un acto transmitido por la televisora estatal VTV, Maduro dijo que el objetivo de esta ley es que el país esté preparado frente a posibles amenazas.

“Estamos en nuestra ley, estamos en nuestra tierra, y nada ni nadie debe pretender perturbar la paz y la tranquilidad de esta tierra y de este pueblo, que es un pueblo pacífico, pero que ha demostrado en la historia que es un pueblo capaz de todo”, señaló el mandatario.

“Paz, paz, paz, queremos paz. Tendremos, ante la máxima presión, máxima preparación”, agregó.

La Ley del Comando para la Defensa Integral de la Nación establece la creación de comandos en todo el país que funjan “como instancias de planificación, coordinación y ejecución de los órganos de dirección que protegerá al pueblo venezolano de ataques internos y externos”, de acuerdo con un comunicado de la Asamblea Nacional.

Maduro dijo que estos comandos deberán instalarse esta medianoche y deberán articular al Gobierno, a las Fuerzas Armadas y a la ciudadanía.

La nueva ley también contempla que los comandos tengan comités de trabajo que apoyen en la ejecución de los planes de defensa del país. Además, cada comando tendrá una “sala situacional” que recopile, analice e interprete “información estratégica” en su ámbito territorial.

Esta legislación se suma a las medidas que el Gobierno de Maduro ha puesto en marcha frente al incremento en las tensiones con Estados Unidos, como el llamado a la ciudadanía a enlistarse en el cuerpo de reservistas conocido como Milicia Bolivariana.

Venezuela dice que estas acciones son necesarias frente al despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe y los ataques que fuerzas estadounidenses han dirigido contra embarcaciones que, según Washington, buscaban llevar drogas hacia territorio estadounidense.

Estos ataques han ocurrido en el Caribe y el Pacífico, han destruido al menos 20 botes y han causado la muerte de al menos 76 personas.

Venezuela rechaza que el despliegue militar de Estados Unidos y sus ataques contra embarcaciones busquen combatir al narcotráfico y asegura que Washington en realidad busca ejercer presión contra el Gobierno de Maduro.

