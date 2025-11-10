Trump pide a la Corte Suprema revocar veredicto que lo declaró culpable de abuso sexual y difamación contra E. Jean Carroll

Por Kara Scannell y John Fritze, CNN

El presidente de EE.UU. Donald Trump pidió el lunes a la Corte Suprema que revise el caso civil de US$ 5 millones que determinó que abusó sexualmente y difamó a la columnista de revistas E. Jean Carroll.

El año pasado, un tribunal federal de apelaciones confirmó el veredicto del jurado y la sentencia de US$ 5 millones contra Trump, dictaminando que el juez no cometió errores que justificaran un nuevo juicio. En junio, Trump perdió un intento de que la apelación fuera revisada por el pleno de los jueces.

Trump ha afirmado que el juez Lewis Kaplan, quien supervisó el juicio civil, cometió numerosos errores al permitir que el jurado escuchara el testimonio de dos mujeres que alegaron que Trump las agredió sexualmente años atrás.

Sus abogados también dijeron que el juez no debió permitir que los miembros del jurado vieran el “Access Hollywood tape”, que captó a Trump en 2005 en un micrófono abierto diciendo que manoseaba y besaba a las mujeres.

Carroll demandó a Trump alegando que la agredió sexualmente en una tienda de Nueva York a mediados de la década de 1990 y la difamó cuando, en 2019, él negó la agresión, dijo que ella no era su tipo y afirmó que ella lo inventó para aumentar las ventas de un libro.

“No hubo testigos presenciales, ni evidencia en video, ni informe policial o investigación”, dijo Trump a la Corte Suprema en la apelación presentada el lunes y vista por CNN. “En cambio, Carroll esperó más de 20 años para acusar falsamente a Donald Trump, a quien se opone políticamente, hasta después de que se convirtiera en el 45º presidente, cuando podía maximizar el daño político hacia él y el beneficio para ella misma”.

La apelación aún no ha sido formalmente registrada en la Corte Suprema.

Aún está por verse si la Corte Suprema tomará el caso, pero probablemente no será la última vez que se le pida a los jueces que revisen litigios relacionados con Carroll.

Un jurado diferente halló a Trump responsable de difamar a Carroll por repetir sus declaraciones en 2022 y le ordenó pagar US$ 83 millones en daños. Un panel del tribunal federal de apelaciones confirmó la indemnización por daños y la consideró “razonable a la luz de los hechos extraordinarios y atroces” y rechazó varios de los desafíos legales de Trump. Entre ellos, el tribunal de apelaciones determinó que Trump había renunciado previamente a cualquier reclamo de inmunidad presidencial y dijo que la decisión de la Corte Suprema del año pasado sobre casos penales no alteró su opinión.

Trump ha pedido que el pleno de los jueces revise el caso. El Departamento de Justicia presentó un escrito amicus apoyando la revisión de si la inmunidad presidencial puede ser renunciada “por responsabilidad civil derivada de actos oficiales”. La respuesta de Carroll debe presentarse en las próximas semanas.

