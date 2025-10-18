Lluvias e inundaciones devastadoras en México: cuántos muertos y desaparecidos hay y lo que sabemos

Por CNN en Español

Las intensas lluvias e inundaciones registradas la semana pasada en México han dejado hasta el momento 76 personas fallecidas a nivel nacional, según el más reciente reporte del Gobierno federal. Además, hay 39 personas que siguen desaparecidas, se informó oficialmente.

Estas cifras se dan a conocer mientras las autoridades realizan un censo de viviendas afectadas para atender a los damnificados en los estados más impactados del país.

El Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que la cifra de 76 personas fallecidas se distribuye así: 22 en Hidalgo, 19 en Puebla, una en Querétaro y 34 en Veracruz.

En cuanto a las 39 personas desaparecidas, 20 se registran en Hidalgo, 5 en Puebla y 14 en Veracruz. En los últimos días, varias personas fueron localizadas.

La presidenta Sheinbaum visita este fin de semana Veracruz, Hidalgo y Puebla para seguir supervisando la atención a los afectados. Agregó que en estas labores participan unos 52.000 funcionarios.

La mandataria dijo días atrás que su Gobierno ha estimado, de manera preliminar, unas 100.000 viviendas afectadas, según los cálculos de más de 100 municipios.

“Hay suficientes recursos, no se va a escatimar en todo lo que tiene que ver con la emergencia porque todavía estamos en ese periodo”, añadió.

Sheinbaum afirmó que a partir de los censos, que comenzaron el pasado lunes, llegaría un primer apoyo y después un respaldo mayor a las familias afectadas.

“Lo que primero (que hay que hacer) es atender, es nuestra obligación, y estamos reforzando la atención”, dijo Sheinbaum en conferencia de prensa el viernes, luego de haber visitado algunas zonas inundadas.

“Evidentemente, cuando uno tiene una vivienda que está llena de lodo hay una desesperación muy grande, y no alcanzan las manos de la familia para poder limpiar y se requiere mucho apoyo del gobierno. Y eso es justamente lo que estamos reforzando”, añadió.

A lo largo de la última semana, Sheinbaum ha estado visitando algunas de las localidades afectadas.

Las lluvias están asociadas a la tormenta tropical Raymond, que se formó el jueves pasado frente a las costas de Guerrero, en confluencia con los remanentes del huracán Priscilla y otros sistemas en el océano Atlántico, según el Servicio Meteorológico Nacional. Las precipitaciones dejaron más de 1.800 milímetros de lluvia en los estados mencionados, lo que representa en solo cuatro días una cantidad comparable a la mitad del promedio anual en esas regiones.

Además, las lluvias llegaron cuando los cauces de los ríos estaban más elevados por lluvias previas y cuando los suelos y montañas estaban saturados, lo que contribuyó a las inundaciones y derrumbes.

