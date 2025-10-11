Líderes republicanos se mantienen firmes en su postura sobre el cierre del Gobierno pese a la creciente presión en el partido

Por Sarah Ferris y Annie Grayer, CNN

Los principales republicanos en el Congreso de Estados Unidos se arriesgarán enormemente con la política de cierre del Gobierno en los próximos días: los líderes del Partido Republicano no intervendrán para evitar que las Fuerzas Armadas dejen de recibir su salario.

Es la medida más dramática hasta ahora por parte del líder de la mayoría del Senado, John Thune, y del presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, en un intento de obligar a los demócratas a poner fin al cierre del Gobierno, incluso cuando son conscientes de que su propio partido también sufrirá las consecuencias políticas de esta acción. Y llega en un momento crítico para ambos partidos: esta será la primera vez en la historia reciente que los miembros del servicio militar activo dejarán de recibir un pago a gran escala durante un cierre.

Sin embargo, tras bastidores, Thune y Johnson han acordado que los republicanos no harán ningún intento por aliviar el dolor que, según argumentan, los demócratas están causando a millones de estadounidenses al rechazar el plan republicano de simplemente extender la financiación actual; les preocupa que si el Congreso diera ese paso, los demócratas enfrentarían menos presión para reabrir el Gobierno, según múltiples fuentes de liderazgo republicano.

Cuando el cierre está por entrar en su tercera semana, aumentan las tensiones dentro del Partido Republicano sin una salida clara. Los legisladores están enojados entre sí por tener enfrentamientos ahora virales en los pasillos con los demócratas o por dar entrevistas de alto perfil en las que culpan a su propio partido por la paralización. Algunos están molestos con el liderazgo republicano por no haber abordado el tema del pago militar desde el principio, o por la imagen de mantener a la Cámara fuera de sesión durante semanas. Pero los que hablaron con CNN expresaron una ira marcada hacia los demócratas del Senado.

“Voy a regresar a la ciudad de Washington. Ya tuve suficiente”, dijo el representante republicano Kevin Kiley, de California, quien ha expresado sus preocupaciones a la dirigencia republicana de la Cámara. “Simplemente no puedo entender por qué no estaríamos allí”.

Pero Thune y Johnson se mantienen públicamente firmes en su posición y el partido sigue alineado en la estrategia general: los republicanos no ofrecerán garantías sobre los subsidios de la Ley de Cuidado de Salud Asequible y la única salida al cierre de Gobierno es que los demócratas del Senado retrocedan, a pesar de cualquier dolor político que el Partido Republicano pueda sentir en los próximos días y semanas por los salarios no pagados, según entrevistas con dos decenas de legisladores y asesores principales. Esto subraya la profundidad del feo estancamiento del Congreso, con los demócratas igualmente atrincherados.

“Estamos en un aprieto como republicanos, pero ellos están en uno aún mayor como demócratas”, dijo el representante Jeff Van Drew, de Nueva Jersey, resumiendo el ánimo del partido. Incluso Van Drew, que cree que el partido sí debe tomar medidas respecto a los subsidios que expiran, dejó en claro que deben ser los demócratas quienes cedan.

Tanto Thune como Johnson han remarcado que son los demócratas quienes bloquean el pago militar. “Bueno, aquí mismo hay un proyecto de ley de pago militar”, dijo Thune este viernes, levantando una copia impresa de la ley provisional de financiamiento republicana. “Todo lo que tienen que hacer es recogerla del escritorio, darnos cinco votos y las Fuerzas Armadas cobran”.

En los niveles más altos del liderazgo, los republicanos se han sorprendido por el continuo rechazo de los demócratas a un proyecto de ley que extendería los niveles de financiamiento de la era Biden y su postura firme respecto a los subsidios mejorados de la Ley de Cuidado de Salud Asequible. Pero tanto en público como en privado, legisladores republicanos de ambas cámaras han expresado su creencia de que el público finalmente apoyará su argumento —a pesar de que algunas primeras encuestas favorecen a los demócratas— y están preparados para dejar que el cierre del Gobierno continúe hasta que el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, ceda.

“Creemos que estamos ganando este argumento”, dijo un operador de campaña republicano, resumiendo la posición general del partido.

Aun así, no es una postura fácil para el Partido Republicano, un partido que se considera a sí mismo como defensor de las Fuerzas Armadas. Para muchos miembros del liderazgo, también es algo personal: Thune proviene de una familia militar, mientras que el hijo de Johnson asiste a la Academia Naval. Otros en el liderazgo, como el congresista Tom Emmer, líder de la mayoría en la Cámara de Representantes, también tienen hijos sirviendo en las Fuerzas Armadas.

A medida que crece esa ansiedad, Johnson y su equipo recibieron numerosas llamadas de republicanos de la Cámara esta semana, instándolo a que convoque nuevamente a la Cámara a sesión para que las tropas no tengan que perder su pago del 15 de octubre, dijeron varias fuentes republicanas a CNN.

La representante republicana Jen Kiggans, de Virginia, expiloto de helicóptero de la Marina cuya jurisdicción alberga a más de 88.000 miembros en servicio activo, presentó una legislación para pagar a las tropas en septiembre y el proyecto de ley tiene casi 150 coauspiciadores, siendo la mayoría republicanos. Kiggans también es una de las miembros republicanas con mayor riesgo político en las elecciones intermedias del próximo año.

En una declaración, Kiggans pidió a Schumer que votara para abrir el Gobierno y dijo que también ha instado al liderazgo republicano a someter a votación su proyecto de ley para asegurar que los miembros en servicio reciban su pago. “Hablé con el presidente Johnson y con nuestro liderazgo en la Cámara sobre este proyecto de ley desde antes del cierre del Gobierno. Los alenté a llevar este proyecto bipartidista al pleno de la Cámara para una votación”, dijo la congresista. “Apoyaría regresar a Washington para aprobar este proyecto de ley si es necesario”.

Otro partidario de ese proyecto, el representante republicano Ken Calvert, quien supervisa la financiación de defensa en la Cámara, dijo en una declaración a CNN que el pago a las tropas no debería verse retenido por la lucha por la financiación del Gobierno. (Calvert enfrenta una posible primaria republicana el próximo año debido a la reestructuración demócrata de los distritos en su estado).

“Siempre pondré como máxima prioridad el pago y el bienestar de nuestras tropas como presidente del Comité de Asignaciones de Defensa. Podemos tener peleas políticas y de políticas en el Congreso, pero simplemente no podemos pedir a los miembros en servicio que se arriesguen sin pagarles”, dijo Calvert. “Debería ser una línea roja para cualquiera que se preocupe por nuestra seguridad nacional y nuestras tropas”.

Como un adelanto del dolor de esta semana, Johnson fue confrontado recientemente por una llamada en vivo de C-SPAN de una esposa y madre militar, instándolo a aprobar una legislación que permita a los miembros en servicio activo recibir su pago durante el cierre actual del Gobierno. Y algunos republicanos en la Cámara están frustrados con el mensaje del partido.

“No creo que le importe si uno dice ‘Oh bueno, sabes que es culpa del Senado, o la culpa es de Chuck Schumer’. Realmente no le importa a ella ni a sus hijos de quién es la culpa, lo que importa es que no van a recibir su pago”, dijo Kiley a CNN. “Y si tenemos una forma para asegurarnos de que reciban su sueldo, entonces absolutamente deberíamos hacerlo incluso si no resolvemos el problema mayor”.

“Yo votaría por eso en un minuto”, dijo el representante republicano Mark Amodei, exabogado del Ejército que sirvió en el Cuerpo de Abogados Generales, sobre la posibilidad de votar sobre el pago a militares.

Pero Johnson y su equipo de liderazgo se han mantenido firmes en que la Cámara hizo su parte aprobando una extensión limpia de la financiación del gobierno — que incluía el pago para las fuerzas armadas y la fuerza laboral federal hasta finales de noviembre. Y notablemente, los miembros no han tomado ninguna medida drástica para ir en contra del liderazgo y forzar una votación sobre el proyecto de ley.

Un alto republicano de la Cámara argumentó que los demócratas simplemente quieren una “votación de espectáculo” en apoyo a las tropas. Sin embargo, ha habido algunos indicios de desacuerdo entre los dos líderes republicanos sobre el tema. Anteriormente esta semana, Johnson y Thune ofrecieron inicialmente respuestas diferentes sobre el tema del pago militar. El presidente de la Cámara de Representantes republicano no descartó la idea de un proyecto de ley independiente, mientras que Thune dejó claro que no lo presentaría. Esa confusión provocó una breve conversación entre el líder republicano del Senado y su homólogo de la Cámara para asegurarse de que ambos estuvieran en la misma sintonía, según tres personas familiarizadas con el intercambio. Johnson ha dicho en privado que fue simplemente un error verbal y que, en efecto, apoyaba la estrategia, según una de esas fuentes.

El representante republicano Derrick Van Orden, un Navy SEAL retirado que estaba sirviendo en las Fuerzas Armadas cuando el Gobierno cerró en 2013, dijo a CNN que los demócratas están “jugando a la política con el pago de nuestros militares” al querer una votación separada para financiar a las Fuerzas Armadas.

“Están tratando de evadir esto. Pero son responsables”, dijo.

En ausencia de acción del Congreso, hay cierta discusión sobre si la Casa Blanca puede intervenir para pagar a las tropas sin aprobación del Congreso. Una idea que circula es que la Casa Blanca utilice los ingresos generados por los aranceles, pero un asesor principal republicano de la Cámara advirtió que eso es “una gran incógnita”.

Los republicanos también insisten en que los demócratas están cometiendo un gran error de cálculo en sus demandas sobre el cierre del Gobierno.

Los demócratas han dicho que no aceptarán reabrir el Gobierno hasta que haya un acuerdo concreto para evitar que miles de millones de dólares en subsidios de la Ley de Cuidado de Salud Asequible expiren a fin de año.

Pero los republicanos dudan en privado de que vaya a haber un acuerdo en absoluto. Miembros destacados del liderazgo republicano en ambas cámaras no están seguros de que alguna versión de una medida sobre los subsidios pueda aprobarse con suficientes votos republicanos. Cualquier acuerdo probablemente requeriría negociaciones prolongadas y el visto bueno de Trump, y el Congreso se está quedando sin tiempo.

Algunos republicanos de centro-derecha han expresado abiertamente la necesidad de hacer algo respecto al plazo: reconocen que muchos de quienes reciben los subsidios son sus propios votantes y que el partido no puede permitirse políticamente simplemente dejar que expiren.

“Eliminar los créditos es moralmente reprobable y políticamente estúpido”, dijo Van Drew, agregando que ha hablado tanto con Johnson como con Trump sobre el tema. “Necesitamos hacer algo”.

Pero reconoció que la pelea será “complicada”, y que cuanto más tiempo los demócratas se nieguen a respaldar el proyecto de ley de gastos, menos tiempo tendrán para encontrar una solución.

La representante Nicole Malliotakis, de Nueva York, es otra republicana de centro-derecha que apoya extender los subsidios de alguna forma. Pero la republicana de Long Island dijo que ella y el resto del partido no apoyarán una extensión simple como exigen los demócratas.

“Realmente este es su caos. Creo que los republicanos deben trabajar con ellos para limpiar su caos. Pero debe ser algo integral y que limite a las compañías de seguros”, dijo Malliotakis. “Esto cayó en nuestras manos. Hay apoyo bipartidista para hacer algo aquí. Si abrimos el Gobierno, podremos llegar a esa resolución”.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Morgan Rimmer, de CNN, contribuyó a este informe.