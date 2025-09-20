CNN verifica: fotos, afirmaciones falsas, y teorías conspirativas absurdas que circulan sobre el asesinato de Charlie Kirk

Por Daniel Dale, CNN

Fotos y afirmaciones falsas. Teorías conspirativas absurdas.

El asesinato público del activista conservador Charlie Kirk en Utah, capturado en imágenes espeluznantes que se difundieron por todo el mundo, ha desatado una avalancha de desinformación. Afirmaciones falsas han sido divulgadas en redes sociales tanto por estadounidenses de diferentes ideas políticas como por adversarios extranjeros.

Mientras tanto, miembros importantes del gobierno del presidente Donald Trump han hecho declaraciones cargadas de conspiraciones que actualmente no pueden considerarse falsas —la investigación sobre el asesinato continúa, y bien podría surgir más información— pero que van mucho más allá de la evidencia hecha pública hasta ahora.

Aquí un repaso sobre la verdad de algunas de las afirmaciones inexactas o no comprobadas que están circulando desde el asesinato de Kirk.

Poco después de que un hombre de Utah llamado Tyler Robinson fuera identificado como sospechoso del asesinato, algunos usuarios de redes sociales del sector político de izquierda comenzaron a afirmar que era donante de Trump. Citaron registros de elecciones federales que muestran que un hombre de Utah llamado Tyler Robinson había contribuido a la campaña presidencial de Trump en 2020.

Pero ese era otro Tyler Robinson. El joven de 22 años acusado del asesinato no tiene registros de donaciones a campañas federales.

Otros usuarios de redes sociales dijeron que el acusado era un republicano registrado. Eso también es falso. Robinson está registrado como no afiliado a ningún partido político y figura como “inactivo”, lo que significa que no votó en ninguna de las dos últimas elecciones generales.

Aunque Robinson “proviene de una familia conservadora”, el gobernador de Utah, Spencer Cox, republicano, dijo el domingo en NBC que “su ideología era muy distinta a la de su familia”. Cox especificó a The Wall Street Journal que para él y los investigadores está claro que Robinson “estaba profundamente adoctrinado con ideología de izquierda”.

Cox y los investigadores no han explicado directamente qué significa eso. Pero en los documentos de los fiscales, la madre de Robinson fue parafraseada diciendo que “durante el último año más o menos, Robinson se había politizado y empezó a inclinarse más a la izquierda —siendo más progay y orientado a los derechos trans—”. Los fiscales escribieron que “Robinson acusó a Kirk de esparcir odio” en una conversación con su padre antes del asesinato.

Tanto antes como después de que las autoridades afirmaran que Robinson tenía una tendencia a la izquierda, numerosos observadores afines a la izquierda promovieron la idea de que Robinson era un derechista afiliado a los “groyper”, un grupo suelto de nacionalistas blancos que mantenía una relación frecuentemente opuesta a Kirk. Pero hasta el viernes, no han surgido pruebas públicas que sugieran que Robinson fuera realmente un groyper, y una supuesta prueba, su disfraz de Halloween de 2018, en realidad no es prueba de nada.

Algunos usuarios de redes sociales dijeron que es claro o probable que Robinson fuera un groyper en parte porque se le mostró en una foto de Halloween de 2018 en cuclillas mientras vestía un chándal oscuro. Su madre escribió en el pie de foto en redes sociales que estaba disfrazado de “un tipo de un meme”. Hay memes de un símbolo groyper prominente, una rana de caricatura, en cuclillas usando un chándal.

Pero aquí está la clave: perfectamente Robinson podría haberse disfrazado como el tipo de un meme tonto no político, y no como la rana del meme de los nacionalistas blancos.

Esto se debe a que el meme de la rana en cuclillas es en realidad una variación de un meme anterior y desenfadado que ha circulado durante más de una década y no es un indicador de afinidad con la extrema derecha: el “eslavo en cuclillas” o “cuclillas eslavas”, que se basa en fotos de hombres en Europa del Este en posiciones de cuclillas. El disfraz de Halloween de Robinson, que incluía una gorra plana o estilo repartidor de periódicos, se parece mucho a las que usan los hombres en varias imágenes de “eslavo en cuclillas”.

Eso es aparte del hecho de que esta foto fue tomada hace casi siete años, mucho antes del cambio político que los fiscales dicen que la madre de Robinson comentó.

Mientras personas tanto de la izquierda como de la derecha intentaban usar a Robinson para socavar al otro lado del espectro político, circularon en redes sociales varias imágenes manipuladas del sospechoso supuestamente vistiendo camisetas políticas, en apoyo tanto de Trump como de su oponente demócrata en las elecciones presidenciales de 2024, la exvicepresidenta Kamala Harris. En realidad, los mensajes políticos fueron agregados digitalmente en fotos de Robinson con camisetas lisas que no mencionaban a ningún candidato.

En otros casos, usuarios de redes sociales afirmaron erróneamente que Robinson es la persona que aparece en fotos reales de otras personas.

Por ejemplo, algunos usuarios de derecha dijeron incorrectamente que Robinson era la persona en una foto de un hombre con una camiseta del Socialismo Democrático de EE.UU; en realidad, ese era otro hombre de Utah. En otro ejemplo, algunos usuarios pro-Israel afirmaron incorrectamente que se veía a Robinson usando una kufiya, la bufanda conocida como símbolo propalestino; en realidad, era otro hombre diferente en esa foto de 2019, y no estaba claro qué prenda llevaba ni por qué la usaba.

Es posible, por supuesto, que surja evidencia de que Robinson haya usado mensajes o símbolos políticos. Pero eso no haría legítimas estas afirmaciones sobre dichas imágenes.

Hasta ahora, los fiscales solo han acusado a Robinson del asesinato, y el gobernador de Utah, Spencer Cox, ha dicho que está claro que Robinson actuó solo. Puede que se conozca nueva información sobre las relaciones de Robinson a través de la investigación en curso, pero algunos altos funcionarios del Gobierno de Trump y varios comentaristas en línea se han adelantado mucho a esa investigación, diciendo o insinuando sin pruebas que otras entidades estuvieron involucradas en el asesinato.

Stephen Miller, subsecretario general de la Casa Blanca, dijo durante una aparición el lunes en el pódcast de Kirk, en el que criticó a organizaciones de izquierda que, según él, promueven la violencia, que el gobierno de Trump “canalizará toda la ira que tenemos por la campaña organizada que condujo a este asesinato para desarraigar y desmantelar esas redes terroristas”. Pero Miller no explicó cómo sería que una “campaña organizada” supuestamente condujo al asesinato o cómo alguna “red terrorista” estuvo relacionada, y ningún otro funcionario lo ha hecho hasta la fecha.

Luego, el miércoles, el vicepresidente J. D. Vance dijo en Fox News, mientras hablaba sobre el FBI durante el gobierno de Biden: “Tal vez deberían haber estado investigando las redes que motivaron, inspiraron y tal vez incluso financiaron el asesinato de Charlie Kirk”. Vance no especificó cuáles “redes” no especificadas podrían haber financiado el asesinato, ni cómo.

Cuando le preguntaron a Cox en una entrevista con Bret Baier de Fox News la semana pasada si las autoridades estaban seguras de que Robinson actuó solo, respondió: “Sí, Bret, ahora mismo están muy seguros. Obviamente la investigación continúa, todavía siguen todas las pistas, (y) agradecemos al público que se ha puesto en contacto, pero toda la evidencia que tenemos hasta ahora deja muy claro que el asesino actuó solo”.

La influyente aliada de Trump de extrema derecha, Laura Loomer, fue aún menos cautelosa en sus afirmaciones que Miller y Vance. Después de que los fiscales dijeran que el compañero de cuarto de Robinson era “un hombre biológico que estaba involucrado en una relación romántica con Robinson”, Loomer especuló que una “célula terrorista trans con otros objetivos también” estaba detrás del asesinato de Kirk. No hay pruebas disponibles que respalden esa conclusión, y Cox dijo el domingo en CNN que la “pareja de Robinson ha sido increíblemente cooperativa, no tenía idea de que esto estaba sucediendo y está colaborando con los investigadores en este momento”.

Y aunque no hay nada de malo en el escepticismo respecto a los comentarios de las fuerzas del orden, algunos observadores han hecho acusaciones descabelladas sobre las autoridades que investigan el asesinato.

Comentaristas tanto de la izquierda como de la derecha, notablemente incluyendo al aliado de Trump y exfuncionario de la Casa Blanca Steve Bannon, han puesto en duda la legitimidad de una conversación por mensaje de texto que los fiscales alegan que Robinson tuvo con su compañero de cuarto después del tiroteo. Es evidente por el uso de puntos suspensivos en los documentos de acusación que los fiscales publicaron extractos y no la conversación completa, pero eso no indica que las partes de la conversación que sí publicaron hayan sido fabricadas.

Las afirmaciones de los teóricos conspirativos han ido más allá de las fronteras estadounidenses. Algunas cuentas en redes sociales han insinuado o afirmado directamente que Israel estuvo detrás del asesinato de Kirk, a pesar de que este había sido durante mucho tiempo un destacado defensor público de Israel, con solo críticas ocasionales al país. No existe evidencia que respalde esta acusación, que ha sido impulsada por entidades vinculadas al gobierno de Irán; el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, la describió como “loca”, “falsa” y “escandalosa” en un video publicado el miércoles en redes sociales.

Algunos comentaristas antiisraelíes han promovido afirmaciones falsas de que YouTube eliminó un video en el que Kirk planteaba preguntas críticas sobre el manejo del gobierno israelí del asalto de Hamas el 7 de octubre de 2023. En realidad, el video sigue en línea. Otros han señalado con suspicacia una carta de condolencias del rabino sefardí principal de Israel para la familia de Kirk que llevaba originalmente la fecha “2 de septiembre”, más de una semana antes del asesinato el 10 de septiembre. Pero rápidamente se corrigió al 12 de septiembre; la oficina del rabino dijo a CNN que el 12 de septiembre fue la fecha en que el rabino escribió la carta y que el original “2 de septiembre” fue simplemente un “error de la oficina al tipear la fecha”.

Otros críticos de Israel han señalado, a veces de manera sugerente, afirmaciones de algunos comentaristas prominentes de derecha de que las opiniones de Kirk sobre Israel se habían ido deteriorando en silencio o que había expresado en privado su frustración por la supuesta presión para evitar la crítica pública a Israel. Incluso si algo de eso fuera cierto, está muy lejos de ser evidencia de que Israel estuvo detrás del asesinato.

Como sucede con otros crímenes impactantes captados en video, incluido el magnicidio del presidente John F. Kennedy, algunos observadores llegaron a conclusiones infundadas sobre los transeúntes que casualmente estaban presentes durante el tiroteo a Kirk.

Algunos usuarios de redes sociales, por ejemplo, alegaron que un hombre que estaba cerca de Kirk, con una gorra blanca de béisbol, estaba enviando señales sospechosas con la mano al tirador. No hay fundamento para esa afirmación. El hombre de la gorra es uno de los amigos de Kirk, el conductor de radio cristiana y autor Frank Turek, quien viajó al hospital en el mismo vehículo que el mortalmente herido Kirk.

“Las acusaciones virales contra el Dr. Frank Turek son categóricamente falsas. El Dr. Turek estaba en la Universidad del Valle de Utah como parte del equipo de Charlie Kirk, junto a él como amigo cercano y mentor”, publicó la cuenta de Turek en la plataforma X dos días después del asesinato.

Algunos comentaristas de derecha también plantearon preguntas sospechosas sobre un hombre en la multitud que supuestamente fue visto usando una gabardina y un guante negro; en realidad, el hombre llevaba una chaqueta de traje convencional, el supuesto guante negro era en realidad una prótesis que usa después de una amputación, y es un partidario de Kirk que no tuvo nada que ver con el asesinato.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.