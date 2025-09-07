Premios MTV VMA 2025: mira la lista de ganadores

Por Lisa Respers France, CNN

Los MTV Video Music Awards se entregaron este domingo. Doja Cat abrió el espectáculo haciendo un guiño a la MTV de antaño, apareciendo en una gran pantalla vestida como Max Headroom, un personaje ficticio de los años 80 que fue presentado como “el primer presentador ‘generado por computadora’ del mundo”.

Luego, el famoso músico Kenny G. la acompañó en el escenario para interpretar su sencillo, “Jealous Type”. La actuación fue un vistazo a los videos musicales de los años 80, incluso con una guitarra de teclado.

Al comenzar la noche, Lady Gaga lideraba entre los nominados con 12. Ganó el primer trofeo Moon Person de la noche —artista del año—, presentado por Lenny Kravitz.

“Espero que, mientras navegan por el caos de la vida diaria, recuerden la importancia del arte de su vida”, dijo Gaga. “Dedico este premio a la audiencia. Ustedes merecen mucho un escenario para brillar, y les doy todo mi aplauso. Gracias, Little Monsters, mis fans, por siempre apoyarme”.

Sabrina Carpenter interpretó su canción “Tears” de su último álbum, “Man’s Best Friend”. Fue acompañada en el escenario por bailarines que llevaban carteles pidiendo apoyo a los derechos trans y desmotivando el odio.

LL Cool J fue el anfitrión del evento, que se transmite en vivo por primera vez en CBS.

Está disponible en streaming en Paramount+.

Aquí está una lista de los nominados en las categorías más improtantes, con los ganadores indicados en negrita.

Ariana Grande – “brighter days ahead” *GANADORA

Billie Eilish – “BIRDS OF A FEATHER”

Kendrick Lamar – “Not Like Us”

Lady Gaga & Bruno Mars – “Die With A Smile”

ROSÉ & Bruno Mars – “APT.”

Sabrina Carpenter – “Manchild”

The Weeknd, Playboi Carti – “Timeless”

Bad Bunny

Beyoncé

Kendrick Lamar

Lady Gaga – *GANADORA

Morgan Wallen

Taylor Swift

The Weeknd

Alex Warren – “Ordinary”

Billie Eilish – “BIRDS OF A FEATHER”

Doechii – “Anxiety”

Ed Sheeran – “Sapphire”

Gracie Abrams – “I Love You, I’m Sorry”

Lady Gaga & Bruno Mars – “Die With A Smile”

Lorde – “What Was That”

ROSÉ & Bruno Mars – “APT.” – *GANADORA

Tate McRae – “Sports Car”

The Weeknd, Playboi Carti – “Timeless”

Alex Warren *GANADOR

Ella Langley

Gigi Perez

Lola Young

sombr

The Marías

Ariana Grande *GANADORA

Charli xcx

Justin Bieber

Lorde

Miley Cyrus

Sabrina Carpenter

Tate McRae

Bad Bunny- “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”

Kendrick Lamar – “GNX”

Lady Gaga – “Mayhem”

Morgan Wallen – “I’m The Problem”

Sabrina Carpenter – “Short n’ Sweet” ﻿*GANADORA

The Weeknd – “Hurry Up Tomorrow”

Bailey Zimmerman with Luke Combs – “Backup Plan (Stagecoach Official Music Video)”

Kendrick Lamar & SZA – “luther”

Lady Gaga & Bruno Mars – “Die With A Smile” *GANADORES

Post Malone ft. Blake Shelton – “Pour Me A Drink”

ROSÉ & Bruno Mars – “APT.”

Selena Gomez, benny blanco – “Sunset Blvd”

Alex Warren – “Ordinary”

Ariana Grande – “brighter days ahead” *GANADORA

Ed Sheeran – “Sapphire”

Lady Gaga & Bruno Mars – “Die With A Smile”

ROSÉ & Bruno Mars – “APT.”

Sabrina Carpenter – “Manchild”

Doechii – “Anxiety”

Drake – “NOKIA”

Eminem ft. Jelly Roll – “Somebody Save Me”

GloRilla ft. Sexyy Red – “WHATCHU KNO ABOUT ME”

Kendrick Lamar – “Not Like Us”

LL COOL J ft. Eminem – “Murdergram Deux”

Travis Scott – “4X4”

Chris Brown – “Residuals”

Leon Thomas & Freddie Gibbs – “MUTT (REMIX)”

Mariah Carey – “Type Dangerous” *GANADORA

PARTYNEXTDOOR – “N o C h i l l”

Summer Walker – “Heart Of A Woman”

SZA – “Drive”

The Weeknd, Playboi Carti – “Timeless”

Agosto 2024: Shaboozey, “A Bar Song (Tipsy)”

Septiembre 2024: Ayra Starr, “Last Heartbreak Song”

Octubre 2024: Mark Ambor, “Belong Together”

Noviembre 2024: Lay Bankz, “Graveyard”

Diciembre 2024: Dasha, “Bye Bye Bye”

Enero 2025: KATSEYE, “Touch” – *GANADOR

Febrero 2025: Jordan Adetunji, “Kehlani”

Marzo 2025: Leon Thomas, “Yes It Is”

Abril 2025: Livingston, “Shadow”

Mayo 2025: Damiano David, “Next Summer”

Junio 2025: Gigi Perez, “Sailor Song”

Julio 2025: Role Model, “Sally, When The Wine Runs Out”

