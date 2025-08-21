Netanyahu ordena “negociaciones inmediatas” para liberar a rehenes mientras Israel avanza en operativos en la Ciudad de Gaza

Por Tal Shalev y Mitchell McCluskey, CNN

El primer ministro Benjamin Netanyahu afirma que ordenó establecer negociaciones para la liberación de todos los rehenes y el fin de la guerra en Gaza “en términos aceptables para Israel”.

Las fuerzas israelíes aún tienen la intención de avanzar con los planes para tomar el control de la Ciudad de Gaza, dijo Netanyahu.

Las declaraciones del líder de Israel se produjeron en un video grabado el jueves, antes de una reunión de seguridad de alto nivel que Netanyahu convocó con jefes de defensa y ministros del gabinete centrada en aprobar los operativos para tomar la Ciudad de Gaza y “derrotar decisivamente a Hamas”.

Netanyahu enfatizó que Israel se encuentra ahora en una encrucijada crítica.

“Estamos en la etapa decisiva”, dijo y subrayó que “derrotar a Hamas y asegurar la liberación de todos los rehenes van de la mano”.

Esta es la primera vez que Netanyahu se refiere públicamente a las conversaciones sobre el alto el fuego en Gaza desde que Hamas respondió positivamente a principios de esta semana a la más reciente propuesta presentada por mediadores de Qatar y Egipto.

Aun así, el primer ministro de Israel no dijo a quién le había dado la orden de iniciar negociaciones inmediatas y evitó referirse al marco de la propuesta actual, que comienza con un alto el fuego de 60 días durante el cual se liberarían la mitad de los rehenes israelíes restantes.

Las autoridades israelíes creen que 50 cautivos permanecen en Gaza, al menos 20 de los cuales se cree que están vivos.

En sus recientes declaraciones públicas e informes oficiales, Netanyahu ha enfatizado que Israel busca un acuerdo integral que garantice la liberación de todos los rehenes y cumpla con las condiciones de Israel para poner fin a la guerra.

A la par, Netanyahu continúa impulsando los planes para un ataque masivo a la Ciudad de Gaza. Instruyó este miércoles a las fuerzas armadas a acortar el plazo de la operación, a pesar de la preocupación de los residentes de la Ciudad de Gaza, quienes han descrito los planes de Israel como el “comienzo de una nueva guerra”.

Israel ha convocado a decenas de miles de reservistas para participar en la inminente operación militar. Las fuerzas armadas de Israel ya se encuentran en las afueras de la Ciudad de Gaza, según un portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

“Estamos en la etapa de decisión”, dijo Netanyahu en un mensaje en video. “Hoy vine a la División de Gaza para aprobar los planes que las (Fuerzas de Defensa de Israel) me presentaron a mí y al ministro de Defensa para tomar el control de la Ciudad de Gaza y derrotar a Hamas”.

Al mismo tiempo, Netanyahu se abstuvo de hacer cualquier referencia oficial a la propuesta de los mediadores, dejando abierta la posibilidad de un acuerdo parcial.

Dos fuentes israelíes dicen que Netanyahu está gestionando los acontecimientos bajo un estricto secreto y confidencialidad.

