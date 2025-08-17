La policía busca a varios atacantes que mataron a tiros a 3 personas y dejaron 8 heridas tras disputa en local de Brooklyn

Por Lauren Mascarenhas, CNN

La Policía está buscando a varios atacantes que mataron a tiros a tres personas e hirieron a otras ocho en un tiroteo que surgió de una disputa en un concurrido lounge de Brooklyn durante la noche.

Varias llamadas al 911 se recibieron alrededor de las 3:30 a.m., reportando disparos en Taste of the City, en el vecindario de Crown Heights, en Brooklyn, dijo la comisionada de la Policía de la Ciudad de Nueva York, Jessica Tisch, en una conferencia de prensa la madrugada del domingo.

Los agentes llegaron al lugar minutos después y encontraron a 11 víctimas con disparos dentro del local. Tres personas: un hombre, de 27 años; otro, de 35 años, y uno más, cuya edad se desconoce, fueron declarados muertos, dijo Tisch.

Las víctimas del ataque, ocho hombres y tres mujeres, tienen entre 27 y 61 años, dijo.

Los heridos fueron llevados a hospitales de la zona, dijo Tisch. Su condición se desconocía la madrugada del domingo, dijo la Policía a CNN.

Los detectives encontraron al menos 36 casquillos de bala en la escena, dijo Tisch, junto con un arma de fuego en las cercanías, y están trabajando para determinar si estaba relacionada con el tiroteo.

La Policía cree que varios atacantes estuvieron involucrados en el incidente, que surgió de una disputa dentro del club, y no hay sospechosos bajo custodia hasta la mañana del domingo.

