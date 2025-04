Por qué algunos estadounidenses están nerviosos por viajar al extranjero durante el Gobierno de Trump

“La última vez [que Trump estuvo en el cargo], me sentí avergonzada; esta vez me siento aterrada”, dijo Malone, quien también escribe un blog de viajes . “No he salido del país desde enero, pero el solo hecho de saber que el ambiente va a ser diferente, y de anticiparlo, y simplemente preguntarme cómo ve el mundo a los estadounidenses… sí, definitivamente hay miedo”.

A pocos meses del inicio del segundo mandato presidencial de Donald Trump, las cifras emergentes muestran una caída en la demanda de viajeros extranjeros a Estados Unidos. Según datos de la firma de investigación Tourism Economics , se prevé que las visitas de turistas internacionales disminuyan un 5,1% y el gasto un 11%, lo que representa una pérdida de US$ 18.000 millones este año. Las compañías de viajes canadienses, en particular, están registrando cancelaciones de hasta un 30%. Mientras tanto, algunos países europeos recomiendan a las personas trans y no binarias que eviten viajar a Estados Unidos .

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.