El sueño de paz en Ucrania de Trump debe enfrentarse ahora a la realidad rusa

La evidencia de la última década debería llevar al pesimismo, y el engaño ha volado casi totalmente en una dirección. Rusia invadió Crimea en 2014 pero fingió que no lo había hecho. Rusia acordó un cese del fuego en 2015, y en sus primeros días tomó la ciudad ucraniana de Debaltseve. Rusia dijo que no lanzaría una invasión a gran escala de Ucrania en 2022, pero lo hizo. Rusia dijo al principio que no utilizaba prisioneros en el frente, pero ahora algunas de sus cárceles están casi vacías.

