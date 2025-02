Elon Musk perdió US$ 52.000 millones de patrimonio neto este año y sigue siendo la persona más rica del mundo

El patrimonio neto de Musk cayó US$ 5.200 millones la semana pasada, según la actualización más reciente del Índice de Multimillonarios de Bloomberg. Sigue siendo la persona más rica del mundo con un patrimonio neto de US$ 380.000 millones, unos impresionantes US$ 144.000 millones más rico que la segunda persona más rica del mundo, el CEO de Meta, Mark Zuckerberg.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.