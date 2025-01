De esto se trató realmente la reprimenda pública de Trump al CEO de Bank of America en Davos

A lo que Trump se refería es a una acusación de que los principales prestamistas, incluidos Bank of America y JPMorgan Chase (dirigido por Jamie Dimon), han estado “desbancarizando” a grupos conservadores y religiosos debido a sus políticas. Ambos bancos han negado repetidamente la acusación, que se convirtió en un tema de conversación de la derecha la primavera pasada después de que más de una docena de auditores y tesoreros estatales escribieran una carta abierta a Moynihan, citando algunos ejemplos en los que se cerraron cuentas de organizaciones religiosas o de derechas. (Bank of America había declarado que esos casos no estaban relacionados con ninguna inclinación política o religiosa).

