3 sorpresas que dejaron las nominaciones al premio Oscar

Tres películas con monos generados por CGI —”The Kingdom of the Planet of the Apes”, “Better Man” y “Wicked”— fueron nominadas en la categoría de mejores artes visuales.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.