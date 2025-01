Netflix aumentará sus precios después de reportar su mayor aumento de suscriptores hasta la fecha

Los aumentos de precios anunciados el martes verán la membresía mensual estándar sin anuncios aumentar de US$ 15,49 a US$ 17,99, mientras que una cuenta estándar con anuncios subirá US$ 1 a US$ 7,99. Su nivel premium de mayor precio, que incluye calidad de video 4K, aumentará en US$ 2 a US$ 24,99.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.