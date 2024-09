Estos son los mejores hoteles del mundo para 2024

Capella Bangkok Passalacqua (Moltrasio, Italia) Rosewood, Hong Kong Cheval Blanc París The Upper House (Hong Kong) Raffles Singapur Aman Tokio Soneva Fushi (Maldivas) Atlantis The Royal (Dubai) Nihi Sumba (Wanokaka, Indonesia) Claridge’s (Londres) Mandarin Oriental Bangkok Raffles Londres en The OWO Four Seasons Bangkok en el río Chao Phraya Hôtel de Crillon (París) Chablé Yucatán (Chocholá, México) Hotel Du Cap-Eden-Roc (Antibes, Francia) Maroma, A Belmond Hotel (Riviera Maya, México) Four Seasons Firenze (Florencia, Italia) Borgo Santandrea (Amalfi, Italia) Desa Potato Head (Seminyak, Bali) Bulgari Tokio The Lana (Dubai) Rosewood São Paulo (São Paulo, Brasil) The Calile (Brisbane, Australia) The Siam (Bangkok) Park Hyatt Kyoto (Kioto, Japón) Mount Nelson, A Belmond Hotel (Ciudad del Cabo, Sudáfrica) One&Only Mandarina (Puerto Vallarta, México) The Carlyle, A Rosewood Hotel (Nueva York) La Mamounia (Marrakech, Marruecos) Four Seasons Madrid Capella Singapur Four Seasons at the Surf Club (Surfside, Miami) Hotel Bel-Air (Los Ángeles) Eden Rock (St. Barths) Aman Nueva York Royal Mansour (Marrakech) Amangalla (Sri Lanka) Le Bristol París Gleneagles (Auchterarder, Escocia) Castello di Reschio (Umbría, Italia) Suján Jawai (Rajastán, India) Singita Lodges (Parque Nacional Kruger, Sudáfrica) Six Senses Zighy Bay (Omán) The Connaught (Londres) The Brando (Polinesia Francesa) Hotel Esencia (Tulum, México) The Tasman (Hobart, Australia) Isla privada Kokomo (Fiyi)

Londres, la ciudad anfitriona, también tuvo una buena actuación, con los clásicos Claridge’s y The Connaught en los puestos 11 y 46 respectivamente y el Raffles London at The OWO (n° 13), que se llevó el premio Lavazza al Mejor Hotel de Nuevo Ingreso.

El Capella Bangkok fue uno de los cuatro hoteles de la capital tailandesa que entraron en el Top 50. El Mandarin Oriental Bangkok y el Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River ocuparon los puestos 12 y 14 de la lista, respectivamente, mientras que el The Siam se situó en el puesto 26.

