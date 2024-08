Cronología de la relación entre Ben Affleck y Jennifer López: así fue historia de amor que duró 20 años

“Al volver a estar juntos, dije: ‘Escucha, una de las cosas que no quiero es una relación en las redes sociales'”, continuó. “Y entonces me di cuenta de que no era justo pedirlo. Es como si fueras a casarte con el capitán de un barco y dijeras: ‘Bueno, no me gusta el agua’. Sólo somos dos personas con enfoques diferentes que intentan aprender cómo llegar a un acuerdo”.

Lopez lanza un álbum y una película titulados “This Is Me… Now: Una historia de amor”, así como un documental sobre el proyecto, “The Greatest Love Story Never Told”. En el documental, Affleck habla de algunos de sus retos como pareja.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.