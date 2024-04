Corte Suprema de Arizona determina que el estado debe seguir una ley de 123 años que prohíbe el aborto en casi todos los casos

“Hace un par de semanas, tuve un aborto, un aborto seguro y legal aquí en Arizona para un embarazo que deseaba mucho, un embarazo que fracasó”, expresó la senadora de Arizona Eva Burch este martes en una conferencia de prensa. “Alguien se ocupó de mí. Alguien me dio un procedimiento para que no tuviera que experimentar otro aborto espontáneo: el dolor, el desastre, la incomodidad. Y ahora estamos hablando de si debemos o no meter a ese médico en la cárcel”.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.