Cómo el rucking puede darle un impulso a tu rutina de caminata

Si bien la mayoría de las personas pueden hacer ejercicio si pueden caminar, no es recomendable para todos. “Si tienes problemas en el hombro, tendinitis o rigidez, ponerte una mochila con peso sólo agravará la situación”, dijo Stephenson. “Si camino 3 km y me duele la rodilla, me dolerá más si pongo peso”.

