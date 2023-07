Powerball: estos son los números ganadores del premio mayor de US$ 1.080 millones vendido en California

Para aquellos que no se convirtieron en millonarios instantáneos este miércoles, aún puede haber esperanza: el sorteo de Mega Millions. El premio mayor de Mega Millions del viernes tiene un valor estimado de US$ 720 millones, con un valor en efectivo de US$ 369,6 millones.

Además del gran ganador del miércoles, 36 boletos vendidos en 16 estados acertaron las cinco bolas blancas para ganar lo que en la mayoría de los estados serán premios de US$ 1 millón, según un comunicado de prensa de Powerball. Siete de esos boletos se vendieron en California, donde los premios serán de US$ 448.750, según el sitio de lotería de California. Los premios que no son premios mayores en California varían según la cantidad de ganadores y la venta de boletos, por lo que diferirán de los premios fijos que se muestran en el sitio de Powerball.

