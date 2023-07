Acusan a una madre de Wisconsin y su novio en un caso de negligencia infantil que el fiscal llama “como sacado de una película de terror”

Manke fue liberado de la cárcel este miércoles con una fianza de US$ 6.500, según registros judiciales. Koch permaneció en la cárcel en lugar de una fianza de US$ 30.000. CNN no pudo comunicarse con los abogados de los acusados este miércoles. Las audiencias preliminares de la pareja están programadas para el 26 de julio.

Koch reconoció a la Policía que los niños no habían sido inscritos en educación organizada o atención médica en años, según los documentos fechados el 16 de julio. Manke dijo que “él sabía que la forma en que vivían los niños no estaba bien”, pero trató de no discutirlo con Koch para evitar una discusión.

