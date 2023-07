“Estoy muy agradecido”: un náufrago y su perro que sobrevivieron meses a la deriva vuelven a tierra firme

“Bella, como que me encontró en medio de México, ella es mexicana, es el espíritu del medio del país. Y no me dejaba marchar. Intenté encontrarle un hogar unas tres veces, y ella seguía siguiéndome hasta el agua”, recuerda.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.