¿En qué zonas de EE.UU. es más común el alzhéimer en las personas mayores?

“La mitad, o incluso más de la mitad, de las personas que padecen alzhéimer y otras demencias afines no están diagnosticadas”, afirma Amjad. “La razón es compleja. A veces las personas y las familias no reconocen que se trata de demencia, y la confunden con el envejecimiento normal. Y sabemos que los médicos no siempre preguntan por ella, así que no sale a relucir a menos que la familia lo mencione. Y los clínicos pueden ser reacios a hacer y compartir el diagnóstico”.

