¿Robará la inteligencia artificial nuestros trabajos?

En Europa tenemos el Reglamento General de Protección de Datos que sabemos y además explicado muy bien por un asesor de la ONU y de la Unión Europea, que cuando Italia prohibió Chat GPT lo prohibió siendo muy estricta en la aplicación del Reglamento General de Protección de Datos, que no legitima de ninguna forma lo que están haciendo Open AI y estas empresas con los datos que hay en internet, entre otras cosas porque muchos están sujetos a derechos de autor. Y, por otro lado, ahora también una firma de abogados de California hizo también en Estados Unidos una demanda a OPEN AI. Lo que pasa es que es curioso porque Italia se echó para atrás, Europa no ha aplicado el Reglamento General de Protección de datos y a mí me parece que eso es lo que nos revela el gran poder que tienen estas empresas, que parece que está por encima de los estados.

La inteligencia artificial en sí no es mala y no tiene intenciones, no tiene motivaciones y no hay nada que evidencie que una máquina puede tener una motivación. Y eso es un matiz muy importante porque descarga la responsabilidad sobre quién la crea, entonces, la inteligencia artificial no nos va a dominar, no está fuera de control, sino las personas que la están creando y que la están poniendo en el mercado, quizás sin suficientes medidas de seguridad y sin suficiente auditoría, esas sí que son un peligro. El foco debería estar sobre las personas. Yo creo que el peor escenario es la desregulación, porque la regulación va a hacer que todo el mundo tenga que pasar por unas normas para poder poner determinados artefactos en el mercado que pueden perjudicar a los demás.

Pero también es verdad que cuando miras atrás, ves que cuando hubo cambios tecnológicos también pareció que todo iba a desaparecer, que se iba a acabar el mundo. Y luego al final las cosas se han resituado, por eso tenemos que aprender de la historia. El miedo nunca es bueno, obviamente tenemos que ser comprensivos con aquellas profesiones que, o personas que, ahora no pueden reinventarse o que están en determinadas posiciones. Pero así es la evolución tecnológica. Si hay profesiones que las puede hacer una máquina quiere decir que a lo mejor no son tan creativas o determinadas. Por lo tanto, creo que los efectos reales aún no lo sabemos, que hay que mirarlo con calma, pero hay que asumir que determinadas tareas, no sé si profesiones, pero determinadas tareas las va a acabar asumiendo esta tecnología.

He percibido mucha preocupación por parte de personas que se dedican al doblaje, por parte de guionistas, de hecho, en Estados Unidos ha habido la principal movilización mundial por parte de guionistas para que los estudios pues sigan contando con ellos. No quieren que les lleven guiones ya hechos por máquinas para que ellos sólo los repasen, que no entrenen a las máquinas con sus guiones y si lo hacen, pues que les paguen por ello. Entonces estas son profesiones que claro, corren peligro y se pueden ver perjudicadas.

No podemos sentirnos inferiores a una máquina porque es más eficiente o productiva. Las personas humanas somos mucho más que eficiencia y productividad. Entonces, este discurso de la productividad y de comparar el cerebro humano con la máquina no nos ayuda y no podemos ceder a estos relatos. Estos son relatos interesados de quiénes se van a beneficiar de este caos.

