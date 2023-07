La superestrella de Los Ángeles Lakers, LeBron James, anuncia su regreso para la temporada 21 de la NBA

“Y sabes que lo que me trae de vuelta cada año es observar y entrenar a mis muchachos y sus compañeros de equipo”, continuó James. “Veo a esos niños y recuerdo por qué juego. Esos niños me devuelven a donde necesito estar, solo el amor puro por este hermoso juego. Así que sí, todavía me queda algo. Me queda mucho”.

“No me importa cuántos puntos más anote o lo que pueda o no pueda hacer en la cancha. La verdadera pregunta para mí es: ¿puedo jugar sin hacer trampa en este juego? El día que no pueda dar el juego todo en el piso es el día en que terminaré. Por suerte para ustedes, el día no es hoy “, dijo James.

