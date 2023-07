El ritmo lento de la campaña de reelección de Biden impulsa la ansiedad de los demócratas de cara a 2024

“Estas elecciones son arriesgadas”, dijo un demócrata de alto rango, “y cuando es un juego de azar, tienes que hacer todo lo posible. No se puede hacer cuando el tipo tiene 80 años y su trabajo diario. La gente dice que puedes tener una estrategia de Rose Garden, pero normalmente es porque es una estrategia, no porque no tengas otra opción”.

“Con razón dirían: ‘Todo el mundo decía que no sabíamos lo que estábamos haciendo en 2019 y en 2020, y él es el tipo al que le tocan el “Hail to the Chief” (“Viva el jefe”) cuando entra en la habitación, así que obviamente sabemos algo, y sabemos lo que estamos haciendo'”, dijo Axelrod, quien reconoció que él ha sido uno de esos críticos, pero está impresionado con lo mucho que Biden ha logrado como presidente.

La sede de Wilmington, que debía estar abierta a mediados de julio, todavía no lo está. Actualmente no hay personal sobre el terreno en los estados competitivos, y solo se han empezado a recopilar los nombres de los posibles contratados para que los revisen el presidente y los principales asesores. La docena de personas que trabajan a tiempo completo para Biden-Harris 2024 están en su mayoría acampadas en mesas del Comité Nacional Demócrata cerca del Capitolio en Washington, con algunos quejándose de los retrasos en la contratación de personal y otros todavía refunfuñando por lo mucho que tardaron en entrar ellos mismos en nómina. Todavía no hay director financiero de campaña.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.