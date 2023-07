ANÁLISIS | Así fue como Trump convirtió al “partido de la ley y el orden” en enemigo del FBI

Poco después de anunciar su candidatura a la Casa Blanca, DeSantis le dijo a Fox News: “no, no mantendría a Chris Wray como director del FBI. Habrá uno nuevo el primer día”. El gobernador de Florida también dejó en claro que su objeción no era simplemente a Wray, sino a la idea de que el FBI y el Departamento de Justicia deberían estar separados de la Casa Blanca. Su insinuación de que esas agencias deben actuar a voluntad del presidente inevitablemente generará temores de que no sean libres de investigar cualquier corrupción en la Casa Blanca.

