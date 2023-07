Las denuncias de comportamientos discriminatorios en el fútbol alcanzan una cifra récord “alarmante”, según Kick It Out

Tony Burnett, director ejecutivo de Kick It Out, afirmó: “El aumento significativo de las denuncias en todo el fútbol es alarmante y refuerza nuestra determinación de hacer frente a la discriminación en todos los ámbitos del fútbol. Detrás de cada una de estas estadísticas hay alguien que tristemente ha sufrido discriminación, y apoyar a las víctimas de abusos sigue siendo la máxima prioridad de Kick It Out”.

Kick It Out se creó originalmente en 1993 como un organismo contra el racismo en el deporte, antes de ampliar sus competencias para incluir todas las formas de discriminación en 1997. En los datos publicados este miércoles, Kick It Out reveló que el racismo representó el 49,3% de todas las denuncias del periodo.

