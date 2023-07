California ha gastado miles de millones de dólares para combatir la falta de vivienda, pero el problema de las personas sin techo ha empeorado

En Los Ángeles, el epicentro de la crisis de personas sin hogar en California, la alcaldesa Bass lanzó un programa llamado Inside Safe, para despejar los campamentos callejeros. Recientemente, en una mesa redonda con reporteros, estaba ansiosa por anunciar el éxito de trasladar a más de 1.300 personas de las calles a moteles, pero se negó siquiera a estimar cuántas de esas personas fueron trasladadas a viviendas permanentes. El presupuesto de la ciudad para 2023-2024 incluye US$ 250 millones para Inside Safe. Del total, US$ 110 millones se utilizarán para pagar moteles temporales. Se utilizarán US$ 21 millones para viviendas permanentes.

Número dos, que muchas personas en las calles de California no son de California. Existe la creencia generalizada de que muchas personas se quedan sin hogar en otros lugares y vienen a California por el clima y el enfoque más liberal de la falta de vivienda. Y por lo tanto, California no les debe nada. No es cierto, dice Kushel.

Otros US$ 2.000 millones del enorme bote se destinaron a créditos fiscales para que los desarrolladores construyan viviendas asequibles, lo que ha visto 481 nuevas unidades completadas hasta el momento, con miles más anticipadas. Otros US$ 2.000 millones se destinaron a poner en marcha proyectos de viviendas asequibles, estancados por la escasez de fondos. Y se gastaron casi US$ 2.000 millones en asistencia de emergencia para el alquiler.

Hasta 2024 se ha asignado un total de US$ 20.600 millones para combatir la falta de vivienda. Casi US$ 4.000 millones se destinaron a los gobiernos locales para gastar en iniciativas contra la falta de vivienda. US$ 3.700 millones se destinaron a un programa llamado Project Homekey, que también financia a los gobiernos locales, pero específicamente para comprar propiedades como moteles y edificios comerciales para convertirlos en viviendas asequibles permanentes. Hasta el momento se han terminado 13.500 unidades. “No es suficiente”, dijo Elliott. “Pero revertir la diapositiva es el primer paso para crear un aumento”.

