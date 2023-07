Rainn Wilson no era feliz rodando “The Office”

El libro de Wilson “Soul Boom: Why We Need a Spiritual Revolution” se publicó en abril.

“Pensaba: ‘¿Por qué no soy una estrella de cine? ¿Por qué no soy el próximo Jack Black o el próximo Will Ferrell?”, dijo. “¿Cómo es que no puedo tener una carrera cinematográfica? ¿Por qué no tengo este contrato de desarrollo?”.

El programa de Peacock del actor, “Rainn Wilson and the Geography of Bliss”, se estrenó en mayo y le sigue en su búsqueda por todo el mundo tratando de encontrar la felicidad.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.