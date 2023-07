La adolescente Mirra Andreeva logra una sorpresiva victoria en Wimbledon

“Solo intento jugar cada punto. No importa contra quién. No importa en qué ronda. Solo hago mi juego. No cambio nada, ni mental ni tenísticamente. Así que, sí, solo juego”.

“Pero yo simplemente intento no pensar en ello. Creo que todos esos pensamientos me perturbarían. Solo intento jugar cada partido y no pensar en lo lejos que he llegado o en qué ronda estoy jugando, contra quién estoy jugando.

