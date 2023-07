Rige en Florida la prohibición para que indocumentados manejen con licencias de otros estados donde son legales

Connecticut emite una licencia de “solo conducir” que está diseñada específicamente para personas indocumentadas que tienen 16 años o más y que no pueden establecer una presencia legal en Estados Unidos. Dicha licencia no es válida para fines de identificación federal y no se puede usar para votar.

